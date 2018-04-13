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Bitcoin sobe cerca de 20% em segundo dia de alta

Criptomoeda sofria com o abaldo de confiança dos investidores

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 12:14
bitcoin Crédito: Reprodução Internet
O Bitcoin disparou pela segunda vez nesta semana e estendeu seu ganho semanal para mais de 20%.
A criptomoeda mais negociada do mundo subiu quase US$ 400 no período de uma hora nesta sexta-feira, chegando a US$ 8.175, atingindo seu pico do dia por volta das 9 da manhã, horário de Londres.
Na quita-feira, os preços de moedas digitais subiram, liderados por um avanço do bitcoin para o maior nível em duas semanas. Investidores citavam aperto sobre operadores que apostaram contra os preços, dada a falta de notícias relevantes para disparar ganhos.
Na bolsa Bitstamp, sediada em Luxemburgo, o bitcoin chegou a subir até 17% na manhã de quinta. Às 13h17, horário de Brasília, a criptomoeda tinha alta de 9,9%, a US$ 7.628.
Depois de atingir quase US$ 20 mil de preço em dezembro, o bitcoin recuou este ano diante de preocupações de investidores sobre imposição de regras por autoridades mundiais e temores de que uma bolha especulativa está desinflando. Isso fez alguns investidores apostarem pesado contra o bitcoin e outras moedas digitais.
Mas, depois que os preços se estabilizaram nos últimos dias e começaram a subir na quinta-feira, os investidores se viram forçados a deixar suas apostas, o que impulsionou os preços para cima.

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