Bitcoin sobe cerca de 20% em segundo dia de alta

bitcoin Crédito: Reprodução Internet

O Bitcoin disparou pela segunda vez nesta semana e estendeu seu ganho semanal para mais de 20%.

A criptomoeda mais negociada do mundo subiu quase US$ 400 no período de uma hora nesta sexta-feira, chegando a US$ 8.175, atingindo seu pico do dia por volta das 9 da manhã, horário de Londres.

Na quita-feira, os preços de moedas digitais subiram, liderados por um avanço do bitcoin para o maior nível em duas semanas. Investidores citavam aperto sobre operadores que apostaram contra os preços, dada a falta de notícias relevantes para disparar ganhos.

Na bolsa Bitstamp, sediada em Luxemburgo, o bitcoin chegou a subir até 17% na manhã de quinta. Às 13h17, horário de Brasília, a criptomoeda tinha alta de 9,9%, a US$ 7.628.

Depois de atingir quase US$ 20 mil de preço em dezembro, o bitcoin recuou este ano diante de preocupações de investidores sobre imposição de regras por autoridades mundiais e temores de que uma bolha especulativa está desinflando. Isso fez alguns investidores apostarem pesado contra o bitcoin e outras moedas digitais.