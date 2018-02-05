Bitcoin amplia perdas e é negociado abaixo de US$ 7.500

Bitcoin, Criptomoeda Crédito: Reprodução / Pixabay

Após a pior semana desde 2013, o bitcoin, a moeda digital mais conhecida do mundo, manteve a trajetória de queda nesta segunda-feira (05) e é negociado abaixo dos US$ 7.500. A proibição de compras de criptomoedas com cartão de crédito definida por bancos da Europa e dos Estados Unidos preocupa investidores e se soma a medidas que vêm sendo tomadas para restringir as operações.

O preço do bitcoin na plataforma Bitstamp chegou ao mínimo de US$ 7.289, com perda de mais de 10%, e já perdeu mais da metade do seu valor desde dezembro, quando alcançou a máxima histórica e encostou em US$ 20 mil. Outras moedas digitais também perdem valor neste início de semana.

Nesta segunda-feira, a Índia afirmou que estava estudando a possibilidade de tornar as moedas digitais em seu sistema de pagamentos e de regular os ativos das criptomoedas.

"Criptomoedas vêm caindo desde dezembro e a especulação de regulação crescente exacerbou o movimento", afirmou Craig Erlam, analista na corretora Oanda.