Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bitcoin amplia perdas e é negociado abaixo de US$ 7.500
Queda

Bitcoin amplia perdas e é negociado abaixo de US$ 7.500

Moeda mantém trajetória de desvalorização com preocupação de investidores sobre restrições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 17:19

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 17:19

Bitcoin, Criptomoeda Crédito: Reprodução / Pixabay
Após a pior semana desde 2013, o bitcoin, a moeda digital mais conhecida do mundo, manteve a trajetória de queda nesta segunda-feira (05) e é negociado abaixo dos US$ 7.500. A proibição de compras de criptomoedas com cartão de crédito definida por bancos da Europa e dos Estados Unidos preocupa investidores e se soma a medidas que vêm sendo tomadas para restringir as operações.
O preço do bitcoin na plataforma Bitstamp chegou ao mínimo de US$ 7.289, com perda de mais de 10%, e já perdeu mais da metade do seu valor desde dezembro, quando alcançou a máxima histórica e encostou em US$ 20 mil. Outras moedas digitais também perdem valor neste início de semana.
Nesta segunda-feira, a Índia afirmou que estava estudando a possibilidade de tornar as moedas digitais em seu sistema de pagamentos e de regular os ativos das criptomoedas.
"Criptomoedas vêm caindo desde dezembro e a especulação de regulação crescente exacerbou o movimento", afirmou Craig Erlam, analista na corretora Oanda.
O bitcoin é uma moeda digital que não está sujeita a regulações de nenhum governo ou banco central. As transações são feitas digitalmente, sem nenhum banco intermediar. Como o dinheiro em espécie, o bitcoin permite que os usuários gastem ou recebam os recursos de forma anônima, ou em grande parte anônima, através da internet. Milhares de computadores no mundo validam transações e adicionam novos bitcoins ao sistema. Existem outras moedas digitais, mas o bitcoin é a mais popular.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados