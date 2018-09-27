BC prevê crescimento menor da economia este ano, de 1,4%

Banco Central Crédito: Reprodução/Web

caminhoneiros abalou a confiança de consumidores e empresários e atrapalhou a retomada do crescimento e fez o Banco Central diminuir a previsão para a atividade econômica neste ano. A aposta caiu de 1,6% para 1,4%, de acordo com o relatório trimestral divulgado pela autarquia. Para o ano que vem, a perspectiva é de aceleração. A projeção do BC é que o país crescerá 2,4%, mas há condições para que isso ocorra: continuar as reformas na economia. Cada dia mais perto das eleições presidenciais, o órgão tem reforçado que o Brasil precisa de governo comprometido com os ajustes para que cresça e que a inflação e os juros não aumentem. A greve dosabalou a confiança de consumidores e empresários e atrapalhou a retomada do crescimento e fez odiminuir a previsão para a atividade econômica neste ano. A aposta caiu de 1,6% para 1,4%, de acordo com o relatório trimestral divulgado pela autarquia. Para o ano que vem, a perspectiva é de aceleração. A projeção do BC é que o país crescerá 2,4%, mas há condições para que isso ocorra: continuar as reformas na economia. Cada dia mais perto das eleições presidenciais, o órgão tem reforçado que o Brasil precisa de governo comprometido com os ajustes para que cresça e que ae os juros não aumentem.

É fundamental destacar que essa projeção é condicionada à um cenário de continuidade das reformas, notadamente as de natureza fiscal, e ajustes necessários na economia brasileira. Também incorpora expectativa de iniciativas que visam à aumento de produtividade, ganhos de eficiência, maior flexibilidade da economia e melhoria do ambiente de negócios, disse o BC no texto.

O Banco Central fez um capítulo destinado apenas a analisar os impactos da greve dos caminhoneiros.

Disse que a paralisação teve efeito imediato e expressivo sobre a atividade econômica, mas concentrado entre 20 e 30 de maio. Além do impacto direto sobre a atividade, a paralisação afetou a confiança dos agentes em relação à recuperação econômica, com possíveis impactos sobre as decisões de produção, consumo e investimento.

Desde o fim de março, a expectativa de crescimento do país neste ano era revisada negativamente por causa das negativas nos indicadores mensais de atividade, emprego e confiança, que já sinalizavam arrefecimento no ritmo de recuperação econômica.

INFLAÇÃO CONTROLADA

O Banco Central divulgou também as previsões para a inflação. A projeção para 2018 caiu de 4,2% para 4,1%. Segundo o BC, isso se deve principalmente à surpresa inflacionária negativa no acumulado de junho a agosto e à queda das projeções para os últimos meses do ano.

Para 2019, as projeções cresceram em torno de 0,3 ponto percentual por causa do reajuste das tarifas de serviços públicos. Estão em 4%. A meta estabelecida pela equipe econômica para o ano que vem é de 4,25%.