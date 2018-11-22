BC libera R$ 2,7 bi com redução de depósito compulsório exigido

Com a mudança desta quinta-feira, foi antecipado para dezembro de 2018 o fim de deduções que acabariam no final de 2019. Antes, havia regras diferentes para diversos casos por causa da política de incentivo setorial feita no governo. Para que o recolhimento não aumentasse por causa do fim das deduções, a alíquota do compulsório sobre recursos a prazo foi reduzida de 34% para 33% e a sobre recursos à vista de 25% para 21%. O Banco Central também atualizou valores de algumas deduções.