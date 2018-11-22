BC libera R$ 2,7 bi com redução de depósito compulsório exigido

O Banco Central anunciou mais uma mudança nas regras bancárias para diminuir os juros para os consumidores e liberar recursos na economia. Fez um novo ajuste nos chamados depósitos compulsórios, que são parte do dinheiro dos clientes que as instituições financeiras são obrigadas a deixar parada no BC. Em julho, O GLOBO informou que a equipe comandada por Ilan Goldfajn mexeria novamente nas normas até o fim do ano . Essa alteração deve liberar R$ 2,7 bilhões para que os bancos emprestem no fim deste ano.
A mudança foi feita no recolhimento sobre depósitos à vista e a prazo. A intenção é mais simplificar do que reduzir o volume de dinheiro retido pelo Banco Central. Duas novas circulares consolidaram regras que, antes, ficavam dispersas em outros 17 documentos. Isso diminui o chamado custo de observância das normas. Na prática, quer dizer que com regras cada vez mais simples, os bancos não precisam manter departamentos inteiros para cumprir burocracia.
Com a mudança desta quinta-feira, foi antecipado para dezembro de 2018 o fim de deduções que acabariam no final de 2019. Antes, havia regras diferentes para diversos casos por causa da política de incentivo setorial feita no governo Dilma Rousseff. Para que o recolhimento não aumentasse por causa do fim das deduções, a alíquota do compulsório sobre recursos a prazo foi reduzida de 34% para 33% e a sobre recursos à vista de 25% para 21%. O Banco Central também atualizou valores de algumas deduções.
Todas essas mudanças fazem com que as oito pequenas instituições financeiras passem a não ter mais obrigatoriedade de recolher esses recursos. Assim, ficam com mais dinheiro em caixa para operar.
O BC também diminuiu a exigência mínima diária de 80% para 65% sobre os montantes de exigibilidade sobre recursos à vista. Isso deixa mais recurso não carimbado para o banco decidir a melhor forma de emprestar.
As medidas reduzem a complexidade do arcabouço normativo; aprimoram a aplicação proporcional da regulação, reduzindo o custo de observância; proporcionam maior flexibilidade às instituições na gestão