Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • BC libera R$ 2,7 bi com redução de depósito compulsório exigido
Bancos

BC libera R$ 2,7 bi com redução de depósito compulsório exigido

Mudanças em regras bancárias devem diminuir juros e aumentar empréstimos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 14:18

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 14:18

Banco Central Crédito: Reprodução/Web
O Banco Central anunciou mais uma mudança nas regras bancárias para diminuir os juros para os consumidores e liberar recursos na economia. Fez um novo ajuste nos chamados depósitos compulsórios, que são parte do dinheiro dos clientes que as instituições financeiras são obrigadas a deixar parada no BC. Em julho, O GLOBO informou que a equipe comandada por Ilan Goldfajn mexeria novamente nas normas até o fim do ano . Essa alteração deve liberar R$ 2,7 bilhões para que os bancos emprestem no fim deste ano.
A mudança foi feita no recolhimento sobre depósitos à vista e a prazo. A intenção é mais simplificar do que reduzir o volume de dinheiro retido pelo Banco Central. Duas novas circulares consolidaram regras que, antes, ficavam dispersas em outros 17 documentos. Isso diminui o chamado custo de observância das normas. Na prática, quer dizer que com regras cada vez mais simples, os bancos não precisam manter departamentos inteiros para cumprir burocracia.
Com a mudança desta quinta-feira, foi antecipado para dezembro de 2018 o fim de deduções que acabariam no final de 2019. Antes, havia regras diferentes para diversos casos por causa da política de incentivo setorial feita no governo Dilma Rousseff. Para que o recolhimento não aumentasse por causa do fim das deduções, a alíquota do compulsório sobre recursos a prazo foi reduzida de 34% para 33% e a sobre recursos à vista de 25% para 21%. O Banco Central também atualizou valores de algumas deduções.
Todas essas mudanças fazem com que as oito pequenas instituições financeiras passem a não ter mais obrigatoriedade de recolher esses recursos. Assim, ficam com mais dinheiro em caixa para operar.
O BC também diminuiu a exigência mínima diária de 80% para 65% sobre os montantes de exigibilidade sobre recursos à vista. Isso deixa mais recurso não carimbado para o banco decidir a melhor forma de emprestar.
As medidas reduzem a complexidade do arcabouço normativo; aprimoram a aplicação proporcional da regulação, reduzindo o custo de observância; proporcionam maior flexibilidade às instituições na gestão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados