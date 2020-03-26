BC corta projeção para PIB 2020 de alta de 2,2% para zero

O Banco Central promoveu um forte corte em sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 Crédito: Reprodução

Entre os componentes do PIB para 2020, o BC manteve em +2,9% a projeção para a agropecuária. No caso da indústria, a estimativa passou de elevação de 2,9% para -0,5% e, para o setor de serviços, de crescimento de 1,7% para zero.

Do lado da demanda, o BC reduziu a estimativa de crescimento do consumo das famílias, de elevação de 2,3% para 0,8%. No caso do consumo do governo, o porcentual projetado foi de 0,3% para 0,2%.