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Covid-19

BC corta projeção para PIB 2020 de alta de 2,2% para zero

O corte está relacionado aos  impactos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia brasileira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 11:20

Publicado em 26 de Março de 2020 às 11:20

Itaú projeta PIB de 0,7% no último trimestre com efeito benéfico em 2020
O Banco Central promoveu um forte corte em sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 Crédito: Reprodução
Na esteira dos impactos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia brasileira, o Banco Central promoveu nesta quinta-feira, 26, um forte corte em sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. A expectativa para a economia este ano passou de crescimento de 2,2% para zero (0,00% de variação). A nova estimativa consta no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado pela manhã.
Entre os componentes do PIB para 2020, o BC manteve em +2,9% a projeção para a agropecuária. No caso da indústria, a estimativa passou de elevação de 2,9% para -0,5% e, para o setor de serviços, de crescimento de 1,7% para zero.
Do lado da demanda, o BC reduziu a estimativa de crescimento do consumo das famílias, de elevação de 2,3% para 0,8%. No caso do consumo do governo, o porcentual projetado foi de 0,3% para 0,2%.
O documento agora divulgado indica ainda que a projeção de 2020 para a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) - indicador que mede o volume de investimento produtivo na economia - foi de alta de 4,1% para -1,1%.

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