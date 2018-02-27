Banestes vai abrir concurso este ano

Crédito: Divulgação | Banestes

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai abrir concurso para contratar profissionais das áreas de tecnologia e de investimentos ainda este ano. A informação é do diretor-presidente da instituição, Michel Sarkis. Ainda não há data definida para abertura das oportunidades.

Para 2018, a gente tem uma previsão de concurso sim. O banco, embora venha buscando produtividade ao longo do tempo, sempre tem uma oxigenação da força, que é natural. Tem gente que se aposenta e a gente precisa repor. Além disso, a gente vem investindo mais em áreas do mundo digital, então vamos precisar de gente de tecnologia, gente da parte de investimento - as operações 'core' do banco. Temos buscado um volume maior desse perfil, menos do transacional e mais do mundo digital e de oferta de serviços, contou Sarkis.

Segundo ele, embora o vínculo dos profissionais seja celetista, a contratação é por meio de concurso. Não temos número de vagas. No Banestes, o nosso método de contratação é por concurso. Vamos ter testes seletivos para funções específicas, com nível de exigência elevado, para que se crie um banco de talentos. À medida que vai havendo vaga, vamos chamando pela ordem de quem passou primeiro no concurso, explicou.

O diretor-presidente destaca que a tendência é que menos bancários para funções tradicionais como caixa sejam contratados, graças à mudança no perfil do consumidor. Segundo ele, hoje, no mundo dos serviços financeiros, quase 60% das transações bancárias no Brasil são feitas através da internet, ou pelo mobile, que é o principal, ou pelo internet banking.

O comportamento do consumidor vem se modificando de forma paulatina e a gente também vem modificando a nossa rede dessa maneira. Viemos crescendo as agências de negócio, que não têm caixa, mas atende o cliente para dar a melhor oferta de crédito, por exemplo, e a nossa estrutura do mundo digital para oferecer soluções de acordo com a necessidade do cliente, disse.

PRODUTOS

O banco também vai investir em tecnologia e oferta de produtos este ano. O banco vem investindo forte na sua estrutura, na digitalização do serviço, fizemos muito e vamos continuar fazendo mais. No ano passado, investimos R$ 33 milhões em tecnologia e oferta de produtos, vamos fazer investimento semelhante esse ano. Semana que vem, temos inauguração de duas agências de negócio, uma na Mata da Praia e outra na Expedito Garcia, em Campo Grande, pontuou.