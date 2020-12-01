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Energia

Bandeira tarifária volta e conta de luz fica mais cara a partir desta terça

Cobrança extra estava suspensa desde o início da pandemia. Mas a partir desta terça começa a valer a bandeira vermelha em seu segundo patamar, com uma taxa extra de R$ 6,243 a cada 100 kWh consumidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 21:12

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 21:12

Luz, energia, lâmpada
Luz: conta fica mais cara com volta das bandeiras tarifárias Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a retomada do sistema de bandeiras tarifárias na conta de luz a partir desta terça-feira, dia 1º de dezembro. O mecanismo havia sido suspenso em maio devido à pandemia do novo coronavírus e a agência havia acionado a bandeira verde, sem cobrança de taxa extra, até o fim deste ano.
A Aneel, no entanto, informou que as condições atuais não permitem mais manter a bandeira verde acionada. Por isso, a partir de terça, as tarifas terão bandeira vermelha em seu segundo patamar, com uma taxa extra de R$ 6,243 a cada 100 kWh.
O diretor Efrain Pereira da Cruz mencionou "afluências críticas" nos principais reservatórios do país, no Sudeste e Centro-Oeste, além do Sul, e deterioração nos meses de outubro e novembro. Isso levou ao acionamento de termelétricas, o que pressionou o custo de geração de energia no país diante de uma "oferta adversa".

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O diretor mencionou que o preço da energia no mercado de curto prazo (PLD) está no teto em todos os submercados. Ele disse ainda que o Custo Marginal da Operação (CMO) da próxima semana operativa (de 28 de novembro a 4 de dezembro) foi estabelecido em R$ 744,43/MWh em todos os submercados do país, o maior do ano.
Ainda segundo ele, o consumo de energia retomou o patamar pré-pandemia em setembro, e o setor enfrenta novamente uma seca que há muito não se via. Por isso, a avaliação da Aneel é que o sistema de bandeiras precisa ser retomado imediatamente - e não apenas em janeiro de 2021, como indicava a nota técnica do órgão regulador.
"São indícios concretos de que o mecanismo das bandeiras já merece ser restabelecido e a curto prazo, tendo em vista sua eficiência na sinalização de preços aos consumidores", disse o diretor.

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No sistema atual, que estava suspenso desde maio, na cor verde, não há cobrança de taxa extra, indicando condições favoráveis de geração de energia no país. Na bandeira amarela, a taxa extra é de R$ 1,343 a cada 100 kWh consumidos.
Já a bandeira vermelha pode ser acionada em um dos dois níveis cobrados, dependendo da quantidade de termelétricas acionadas. No primeiro nível, o adicional é de R$ 4,169 a cada 100 kWh. No segundo nível, a cobrança extra é de R$ 6,243 a cada 100 kWh.

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