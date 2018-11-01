Bandeira amarela nas contas de luz começa a vigorar

Bandeira amarela: custo extra cai para R$ 1 a cada 100kWh consumidos Crédito: Arquivo

Foi acionada nesta quinta-feira (01) a bandeira tarifária amarela para as contas de luz de todo o país. O novo patamar é válido para o mês de novembro. Com isso, o custo extra nas faturas de energia cai para um real a cada 100kWh (quilowatts-hora) consumidos. Isso representa uma redução na cobrança que vinha sendo feita nos últimos cinco meses, quando os consumidores estavam pagando pela bandeira vermelha (patamar 2), equivalente a R$ 5 adicionais a cada 100kWh consumidos.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), apesar dos reservatórios das usinas hidrelétricas ainda estarem a níveis reduzidos, a estação chuvosa já começou.

Apesar da redução do valor cobrado na bandeira tarifária, o consumidor precisa manter o uso consciente de energia elétrica e o combate ao desperdício.

DICAS DE COMO ECONOMIZAR

CHUVEIRO ELÉTRICO

- Tome banhos mais curtos, de no máximo cinco minutos;

- Se não consegue tomar banho frio, selecione a temperatura morna no chuveiro durante o verão;

- Verifique as potências de seu chuveiro e calcule seu consumo. Os sites das distribuidoras de energia têm simuladores de consumo de cada item da casa.

AR-CONDICIONADO

- Não deixe portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado e mantenha os filtros do aparelho limpos;

- Diminua ao máximo o tempo de utilização do ar-condicionado;

- Coloque cortinas nas janelas que recebem sol diretamente.

GELADEIRA

- Deixe a porta da geladeira aberta somente pelo tempo que for necessário;

- Regule a temperatura interna de acordo com o manual de instruções;

- Nunca coloque alimentos quentes dentro da geladeira, isso eleva o consumo;

- Deixe espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não a utilize para secar panos;

- Não forre as prateleiras da geladeira. Isso dificulta a refrigeração;

- Descongele a geladeira e verifique regularmente se as borrachas da porta ainda vedam bem.

ILUMINAÇÃO

- Utilize iluminação natural ou lâmpadas econômicas (como as de LED) e apague a luz ao sair de um cômodo da casa;

- Pinte o ambiente com cores claras, que refletem melhor a luz;

FERRO DE PASSAR ROUPAS

- Junte roupas para passar de uma só vez;

- Separe as roupas por tipo e comece o processo por aquelas que exigem menor temperatura;

- Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra atividade;

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