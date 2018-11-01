Bandeira amarela nas contas de luz começa a vigorar

Foi acionada nesta quinta-feira (01) a bandeira tarifária amarela para as contas de luz de todo o país. O novo patamar é válido para o mês de novembro. Com isso, o custo extra nas faturas de energia cai para um real a cada 100kWh (quilowatts-hora) consumidos. Isso representa uma redução na cobrança que vinha sendo feita nos últimos cinco meses, quando os consumidores estavam pagando pela bandeira vermelha (patamar 2), equivalente a R$ 5 adicionais a cada 100kWh consumidos.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), apesar dos reservatórios das usinas hidrelétricas ainda estarem a níveis reduzidos, a estação chuvosa já começou.
Apesar da redução do valor cobrado na bandeira tarifária, o consumidor precisa manter o uso consciente de energia elétrica e o combate ao desperdício.
DICAS DE COMO ECONOMIZAR
CHUVEIRO ELÉTRICO
- Tome banhos mais curtos, de no máximo cinco minutos;
- Se não consegue tomar banho frio, selecione a temperatura morna no chuveiro durante o verão;
- Verifique as potências de seu chuveiro e calcule seu consumo. Os sites das distribuidoras de energia têm simuladores de consumo de cada item da casa.
AR-CONDICIONADO
- Não deixe portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado e mantenha os filtros do aparelho limpos;
- Diminua ao máximo o tempo de utilização do ar-condicionado;
- Coloque cortinas nas janelas que recebem sol diretamente.
GELADEIRA
- Deixe a porta da geladeira aberta somente pelo tempo que for necessário;
- Regule a temperatura interna de acordo com o manual de instruções;
- Nunca coloque alimentos quentes dentro da geladeira, isso eleva o consumo;
- Deixe espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não a utilize para secar panos;
- Não forre as prateleiras da geladeira. Isso dificulta a refrigeração;
- Descongele a geladeira e verifique regularmente se as borrachas da porta ainda vedam bem.
ILUMINAÇÃO
- Utilize iluminação natural ou lâmpadas econômicas (como as de LED) e apague a luz ao sair de um cômodo da casa;
- Pinte o ambiente com cores claras, que refletem melhor a luz;
FERRO DE PASSAR ROUPAS
- Junte roupas para passar de uma só vez;
- Separe as roupas por tipo e comece o processo por aquelas que exigem menor temperatura;
- Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra atividade;
APARELHOS EM STAND-BY
- Retire os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências.