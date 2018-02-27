Início do ano

Bancos sobem taxas em janeiro mesmo com queda de juros básicos

Juros do cheque especial subiram 1,7 ponto percentual e chegaram a 324,7% ao ano
Redação de A Gazeta

27 fev 2018 às 14:21

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 14:21

Moedas de real Crédito: Reprodução/Pixabay
Apesar de o país estar num processo de queda da taxa básica de juros, os bancos aproveitaram o início do ano - quando os brasileiros têm contas extras para pagar como matrícula, material escolar e impostos - para aumentar as principais taxas cobradas em empréstimos às famílias. Os juros do cheque especial subiram 1,7 ponto percentual e chegaram a 324,7% ao ano em janeiro, o maior patamar desde maio do ano passado.
O crédito parcelado do cartão de crédito, consignado em folha de pagamento, pessoal, financiamento de veículos, renegociação de dívidas e rotativo regular do cartão e até a compra da casa própria estão mais caros. Cresceu justamente a parcela que inclui o lucro das instituições financeiras não apenas para pessoas físicas, mas também de pessoas jurídicas.
De acordo com o Banco Central, o Indicador de Custo do Crédito (ICC), que mede o custo médio das operações de crédito ativas, chegou a 21,5% ao ano: alta de 0,1 ponto percentual no mês passado. Nas operações com recursos livres (sem contar financiamento de imóveis e crédito do BNDES), o indicador saltou 0,4 ponto percentual e chegou a 34,8% ao ano. Isso ocorreu num cenário de queda da taxa básica de juros que está no seu menor patamar histórico: 6,75% ao ano.
Desse custo médio das operações totais de crédito no Brasil, o spread bancário - quanto o banco cobra a mais do que paga pelo dinheiro, o que inclui seu lucro - alcançou 14,3 pontos percentuais: alta de 0,2 ponto percentual no mês.
Nas contratações com pessoas físicas, a taxa de juros média situou-se em 32,3% ao ano com aumento de 0,4 ponto percentual no mês passado.

