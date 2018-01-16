Bancos começam a ocupar espaço do BNDES em financiamentos

Prédio do BNDES, no Centro do Rio Crédito: Mônica Imbuzeiro

Com a queda, nos últimos quatro anos, dos desembolsos do BNDES, os bancos comerciais começam a se estruturar para ganhar terreno no financiamento de projetos de infraestrutura. A inflação baixa, que permite maior previsibilidade em operações de longo prazo, também ajuda. Seja por meio de operações com organismos multilaterais, com fundos de investimento ou mesmo com capital próprio, a participação dos bancos privados no financiamento à infraestrutura tende a crescer. Cálculos da consultoria Inter.B estimam que, este ano, devem ser investidos R$ 101,5 bilhões em obras de saneamento, estradas, portos, aeroportos e energia elétrica, que terão participação mais significativa das instituições privadas.

Segundo fontes, no Itaú BBA, os recursos destinados a projetos de infraestrutura cresceram 70% entre 2016 e 2017, principalmente para projetos de geração de energia solar e eólica. No ano passado, 43 projetos foram analisados pelo banco, que resultaram em financiamentos da ordem de R$ 7 bilhões, o equivalente a 10% dos recursos liberados pelo BNDES para projetos em geral.

As perspectivas para as instituições são positivas, com novos leilões, como os do metrô de São Paulo, esta semana, e de geração de energia, previstos para este ano. O Itaú BBA também já mantém conversas com a Corporação Financeira Internacional (IFC, pela sigla em inglês), braço do Banco Mundial para projetos de infraestrutura de longo prazo.

 Claramente, temos percebido na nossa carteira clientes que têm interesse em estudar outras alternativas além do BNDES. Antes, isso não existia, porque a diferença de juros cobrados pelo banco de fomento e pelo mercado era muito gritante  diz Edson Ogawa, superintendente executivo de Project Finance do Santander.

INFLAÇÃO BAIXA É ESTÍMULO

Na semana passada, o Santander fechou acordo com o Novo Banco de Desenvolvimento, do Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). O NBD tem capital de US$ 100 bilhões para esse tipo de investimento e já tem US$ 300 milhões aplicados no Brasil.

A China tem entrado com força em projetos de infraestrutura no Brasil, usando recursos próprios de financiamento.

A convergência dos juros até então subsidiados do BNDES  e imbatíveis para a concorrência  para taxas de mercado é um dos fatores que está colocando os bancos no jogo. Ogawa, do Santander, observa que o custo de operação do BNDES é de IPCA mais 2,7% ao ano. O do mercado, IPCA mais 4,7% ao ano. Ainda é uma diferença substancial, mas que tende a diminuir com o início da utilização da nova Taxa de Longo Prazo (TLP) a partir deste ano. O período de transição será de cinco anos, e, ao término desse prazo, os juros do BNDES serão equivalentes à taxa básica de juros (Selic), hoje em 7% ao ano.

Consultado, o Bradesco informou, em nota, ter todos os instrumentos e linhas disponíveis no mercado para investimento em projetos de infraestrutura.

João Augusto Salles, especialista da consultoria Lopes Filho, observa que os bancos sempre hesitaram em entrar em financiamentos de longo prazo, no passado, porque a inflação alta tirava qualquer previsibilidade de retorno. Além disso, diz Salles, há riscos como atraso das obras ou problemas ambientais. Por isso, os bancos tendem a financiar esses projetos por prazos mais curtos.

 Mas, com os problemas fiscais do governo, que impactam os recursos disponíveis no BNDES para empréstimos, a tendência é que os bancos entrem com mais ênfase nesses projetos, emprestando por prazos entre dois e cinco anos e depois rolando essa dívida  diz Salles, lembrando que o BNDES ainda é a principal fonte para projetos de longo prazo.

Para Cláudio Frischtak, presidente da consultoria Inter.B, especializada em infraestrutura, a retração nos desembolsos do BNDES já vem sendo ocupada pelo mercado de capitais, com fundos de private equity e a emissão de debêntures incentivadas, criadas para financiar obras. O Pátria Investimentos, lembra, venceu com lance de quase R$ 1 bilhão o leilão de um trecho de 574 quilômetros de rodovias no interior de São Paulo ano passado, no qual investirá R$ 3,9 bilhões.

 Agora, os bancos comerciais também começam a ocupar mais esse espaço. Estava todo mundo viciado em títulos do governo com juros altos. Com a queda da Selic, bancos, fundos de pensão e seguradoras terão que procurar alternativas com um pouco mais de risco para ter retornos melhores  diz Frischtak, lembrando que os investimentos em infraestrutura no país em 2017, de 1,37% do Produto Interno Bruto (PIB), ainda ficaram abaixo do patamar mínimo necessário, de 2,3% do PIB, apenas para compensar as depreciações.

Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) corroboram o avanço de novas fontes de financiamento. As emissões de debêntures (títulos de dívida)de infraestrutura, que dão isenção de Imposto de Renda para as pessoas físicas, totalizaram R$ 8,8 bilhões no ano passado, praticamente o dobro de 2016.

Procurado, o BNDES informou que vem criando mecanismos para incentivar a participação do setor privado no financiamento à infraestrutura, como o compartilhamento de garantias da obra com os bancos, evitando que os tomadores de crédito tenham de apresentar contrapartidas adicionais. Segundo o BNDES, os desembolsos caíram porque houve menos leilões de concessão ou privatização.

 Além disso, com muitas empresas que investiam em infraestrutura investigadas na Lava-Jato, a demanda por empréstimos caiu  explica a diretora de Infraestrutura do BNDES, Marilene Ramos.