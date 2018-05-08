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Fatia de mercado

Bancos acompanham Caixa e diminuem juros de crédito imobiliário

No mesmo mês em que o banco público anunciou corte, Santander e Bradesco reduziram suas taxas para financiamento de imóveis

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 10:59
Menos de uma semana após corte da Caixa, Santander também anunciou redução nas taxas de crédito imobiliário Crédito: Freepik
Não demorou para que o setor privado respondesse ao corte da Caixa Econômica Federal nos juros do crédito imobiliário.
Depois de 17 meses sem redução, que custou parte de sua fatia nesse mercado, o banco público diminuiu até 1,25 ponto porcentual da taxa anual, igualando seus juros aos praticados pelos bancos particulares.
Mas, segundo Marcelo Prata, fundador do Canal do Crédito, agora que o banco público corre atrás de recuperar sua participação no mercado com taxas mais atraentes, o setor privado não deve abrir mão facilmente da fatia conquistada.
Houve um movimento atípico, em que os bancos privados lideraram no ano passado os movimentos de baixa, o que geralmente é encabeçado pela Caixa, explica Prata. A resposta agora do setor privado, acompanhando a redução sinaliza principalmente o interesse dessas instituições financeiras no mercado de crédito imobiliário.
Foi preciso menos de uma semana para que surgisse a primeira resposta ao movimento da Caixa, que passou suas taxa mínimas de 10,25% para 9% ao ano no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e de 11,25% para 10% no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).
O banco Santander anunciou então uma redução na taxa de 9,49% ao ano para 8,99% no SFH, e de 9,99% para 9,49% pela Carteira Hipotecária, sistema semelhante ao SFI.
O objetivo do movimento, segundo o presidente do banco, Sérgio Rial, foi conquistar participação nesse mercado. Em evento, o executivo declarou que o banco deve fomentar um processo de mudança, com o estímulo à competição no mercado financeiro.
Também em abril, o Bradesco desceu os juros de 9,3% para 8,85% ao ano do SFH, e de 9,7% para 9,3% ao ano no SFI. O banco não informou o dia em que a alteração foi realizada.
No Itaú, as taxa continuaram as mesmas, a partir de 9% ao ano para SFH, e 9,5% para SFI. Em nota, o banco afirma que já realizou, ao longo dos últimos anos, diversas reduções de taxas para oferecer as melhores condições aos clientes.
Oportunidade
Dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) confirmam o avanço dos bancos privados no mercado de crédito imobiliário. Em março deste ano, o Bradesco liderou o mercado, com uma carteira de R$ 1,1 bilhão, enquanto a Caixa apareceu em quarto lugar, com R$ 712 milhões. Um ano atrás, no mesmo mês, a Caixa era a primeira colocada, com R$ 2 bilhões.
A competição no ramo pode render grandes economias para quem pretende financiar um imóvel. Isso porque dados do Banco Central indicam um panorama mais geral de barateamento do crédito imobiliário: em um ano, a taxa média do mercado para financiamentos imobiliários caiu 3,7 pontos porcentuais, saindo de 14,5% ao ano em março de 2017, para 10,8% no mesmo mês de 2018.
Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac), em média, cada ponto de redução do financiamento imobiliário impacta com a redução de 10% no montante final a ser desembolsado com o crédito, porcentual que tende a crescer conforme o tempo para quitação da dívida.

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