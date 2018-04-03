Banco vai emprestar dinheiro para estudantes com liberação em 24h

Uma nova linha de financiamento estudantil será lançada, com solicitação e provação do crédito por aplicativo e liberação em até 24 horas. Cinco faculdades já negociam parceria, e a previsão é de que em maio comecem as primeiras operações no Espírito Santo.

Chamada de "Faça acontecer", a linha de crédito será operada pelo Sicoob, como um dos 26 projetos que serão implantados neste ano pela cooperativa. De acordo com Alecsandro Casassi, superintendente operacional da instituição, o público alvo do financiamento são cerca de 60 mil alunos que estão matriculados nas instituições de ensino que estão em negociação com o Sicoob.

"Quem quiser a linha de crédito não vai precisar procurar uma agência física, basta ter o aplicativo e solicitar a liberação do crédito estudantil. Estimamos que o prazo de liberação seja de um dia", comentou.

Entre as condições do financiamento estão o parcelamento das mensalidades no dobro de tempo do curso escolhido pelo aluno. Por exemplo, se o estudante optar por um curso que tenha duração de quatro anos, ele poderá parcelar o valor das mensalidades em oito anos. Já as taxas de juros serão praticadas conforme o desconto concedido pela faculdade ao Sicoob na negociação do pagamento.

Segundo Casassi, a iniciativa visa preencher uma lacuna do mercado que se abriu com a redução do número de financiamentos concedidos pelo governo federal e por instituições de ensino.

CRESCIMENTO

Atualmente o Sicoob conta com quase 240 mil associados sendo que este total representa 11,5% de participações no mercado de crédito do Espírito Santo. No caso do crédito rural, a instituição detém 14,9% das operações, ficando em segundo lugar no setor.

"Nascemos no agronegócio. Hoje, 23% da carteira de associados são pessoas que trabalham com o agronegócio. Mas diversificamos nossa cartela de linhas de crédito e estamos atentos às necessidades do público", destacou Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob ES.

No balanço divulgado ontem pela instituição, a receita com serviços registrados pela cooperativa de crédito cresceu 33,8% em um ano, passando de R$ 90,7 milhões, em 2016, para R$ 121,3 milhões, em 2017.