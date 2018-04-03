Banco vai emprestar dinheiro para estudantes com liberação em 24h

Uma nova linha de financiamento estudantil será lançada, com solicitação e provação do crédito por aplicativo e liberação em até 24 horas. Cinco faculdades já negociam parceria, e a previsão é de que em maio comecem as primeiras operações no Espírito Santo.
Chamada de "Faça acontecer", a linha de crédito será operada pelo Sicoob, como um dos 26 projetos que serão implantados neste ano pela cooperativa. De acordo com Alecsandro Casassi, superintendente operacional da instituição, o público alvo do financiamento são cerca de 60 mil alunos que estão matriculados nas instituições de ensino que estão em negociação com o Sicoob.
"Quem quiser a linha de crédito não vai precisar procurar uma agência física, basta ter o aplicativo e solicitar a liberação do crédito estudantil. Estimamos que o prazo de liberação seja de um dia", comentou.
Entre as condições do financiamento estão o parcelamento das mensalidades no dobro de tempo do curso escolhido pelo aluno. Por exemplo, se o estudante optar por um curso que tenha duração de quatro anos, ele poderá parcelar o valor das mensalidades em oito anos. Já as taxas de juros serão praticadas conforme o desconto concedido pela faculdade ao Sicoob na negociação do pagamento.
Segundo Casassi, a iniciativa visa preencher uma lacuna do mercado que se abriu com a redução do número de financiamentos concedidos pelo governo federal e por instituições de ensino.
CRESCIMENTO
Atualmente o Sicoob conta com quase 240 mil associados sendo que este total representa 11,5% de participações no mercado de crédito do Espírito Santo. No caso do crédito rural, a instituição detém 14,9% das operações, ficando em segundo lugar no setor.
"Nascemos no agronegócio. Hoje, 23% da carteira de associados são pessoas que trabalham com o agronegócio. Mas diversificamos nossa cartela de linhas de crédito e estamos atentos às necessidades do público", destacou Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob ES.
No balanço divulgado ontem pela instituição, a receita com serviços registrados pela cooperativa de crédito cresceu 33,8% em um ano, passando de R$ 90,7 milhões, em 2016, para R$ 121,3 milhões, em 2017.
Com unidades presentes em 70 dos 78 municípios, a cooperativa tem planos de expansão das operações para o Rio de Janeiro. Para este ano estão previstas inaugurações de sete novas agências no Estado vizinho, onde já existem 14 agências. Já no Espírito Santo serão abertas mais quatro unidades da cooperativa, em Vitória, Serra, Divino São Lourenço e Castelo.