Banco terá que pagar R$ 3 mil a mulher por envio de cartões sem pedido

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Um banco foi condenado pelo juiz da Vara Única da Comarca de Ibatiba a indenizar em R$ 3 mil, a título de danos morais, uma mulher, pelo envio de cartões de crédito sem prévia solicitação da cliente e pela cobrança indevida das faturas dos mesmos.

Na petição inicial, a autora alega que, sem fazer a solicitação ao banco, recebeu em sua residência seis cartões de crédito bloqueados. Ela explica que, mesmo sem desbloqueá-los, passou a receber cobranças de anuidades, juros e encargos dos cartões.

Com o intuito de regularizar essa situação, a mulher fez o pedido de cancelamento dos seis cartões de crédito indevidamente recebidos, já que o envio sem pedido prévio e expresso do consumidor caracteriza prática abusiva, e dos débitos decorrentes dos cartões.

Além disso, ela pediu também o pagamento de indenização por danos morais, já que toda a situação provocou desconforto e caracterizou prática comercial abusiva da empresa requerida.