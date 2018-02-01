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Danos morais

Banco terá que pagar R$ 3 mil a mulher por envio de cartões sem pedido

A instituição financeira deverá cancelar os cartões e indenizar a autora da ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 11:33

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 11:33

Crédito: Pixabay
Um banco foi condenado pelo juiz da Vara Única da Comarca de Ibatiba a indenizar em R$ 3 mil, a título de danos morais, uma mulher, pelo envio de cartões de crédito sem prévia solicitação da cliente e pela cobrança indevida das faturas dos mesmos.
Na petição inicial, a autora alega que, sem fazer a solicitação ao banco, recebeu em sua residência seis cartões de crédito bloqueados. Ela explica que, mesmo sem desbloqueá-los, passou a receber cobranças de anuidades, juros e encargos dos cartões.
Com o intuito de regularizar essa situação, a mulher fez o pedido de cancelamento dos seis cartões de crédito indevidamente recebidos, já que o envio sem pedido prévio e expresso do consumidor caracteriza prática abusiva, e dos débitos decorrentes dos cartões.
Além disso, ela pediu também o pagamento de indenização por danos morais, já que toda a situação provocou desconforto e caracterizou prática comercial abusiva da empresa requerida.
Após análise do processo, o juiz responsável pelo caso julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a instituição financeira a cancelar os cartões de crédito enviados, bem como todos os seus adicionais; cancelar todos os débitos decorrentes do envio; e pagar indenização para a autora por danos morais no valor de R$ 3 mil.

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