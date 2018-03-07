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Ministério do Trabalho

Banco Mundial sugere salário mínimo diferente para jovens

Segundo a Instituição, piso empurra trabalhadores para a informalidade

Publicado em 07 de Março de 2018 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 16:56
Reino Unido, Nova Zelândia e Grécia já adotam salário mínimo diferente para jovens Crédito: Fábio Vicentini /A Gazeta
Em relatório sobre emprego, juventude e produtividade da economia brasileira divulgado nesta quarta-feira (7), o Banco Mundial sugere que o Brasil considere aplicar um salário mínimo diferente para os jovens. Isso já estaria sendo considerado pelo Reino Unido, a Nova Zelândia e a Grécia. Segundo a Instituição, a rigidez de um piso salarial imposto por lei empurra os trabalhadores de mais baixa produtividade para o desemprego ou para a informalidade.
O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) analisa ainda que a atual regra para o salário mínimo (vinculada à taxa de crescimento do país), implicou em aumentos muito superiores à produtividade, o que implica em um alto custo laboral para os empregadores. Isso colocaria em risco a sustentabilidade de novas altas do salário mínimo.
O relatório aponta ainda que o Brasil deve ir além da reforma trabalhista já feita em 2017 para assegurar uma maior proteção contra o desemprego e ajudar a aumentar a produtividade. Eles reconhecem que a reforma é polêmica e avaliam que o impacto no curto prazo é incerto, mas estima ser razoável esperar ganhos de eficiência em médio e longo prazo.
O pacote de reformas oferece às empresas e indivíduos mais opções para a entrada nos arranjos de trabalho regulados e protegidos (formais); maior flexibilidade ao deslocar o peso da legislação para a mesa de negociações; cria incentivos para que os sindicatos sejam mais responsivos a seus sócios e responsáveis perante estes; e diminui a incerteza legal e outros custos envolvidos na resolução de disputas trabalhistas, diz o texto.
 

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