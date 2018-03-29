Banco Central prevê inflação menor neste ano e em 2019

A previsão de crescimento para 2018 ficou estável em 2,6%. Crédito: Reprodução/Pixabay

O Banco Central prevê inflação menor para este ano e para o ano que vem. De acordo com o relatório trimestral de inflação, divulgado pela autoridade monetária nesta quinta-feira (29), a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado oficialmente no sistema de metas, passou de 4,2% para 3,8% para 2018. A estimativa se afasta cada vez mais da meta central estipulada pela equipe econômica.

A tarefa do BC é deixar a inflação em 4,5%. No entanto, há uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo para acomodar choques positivos ou negativos nos preços. Nos últimos 12 meses, entretanto, a inflação acumulada está abaixo do piso da meta: em 2,8%.

Para o ano que vem, o BC cortou a previsão para o IPCA de 4,2% para 4,1%. A meta para 2019 é de 4,25% com 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.