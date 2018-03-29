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Inflação

Banco Central prevê inflação menor neste ano e em 2019

Para 2018, a previsão recuou de 3,8% para 4,2%, se afastando da meta central de 4,5%

Publicado em 29 de Março de 2018 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 11:47
A previsão de crescimento para 2018 ficou estável em 2,6%. Crédito: Reprodução/Pixabay
O Banco Central prevê inflação menor para este ano e para o ano que vem. De acordo com o relatório trimestral de inflação, divulgado pela autoridade monetária nesta quinta-feira (29), a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado oficialmente no sistema de metas, passou de 4,2% para 3,8% para 2018. A estimativa se afasta cada vez mais da meta central estipulada pela equipe econômica.
A tarefa do BC é deixar a inflação em 4,5%. No entanto, há uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo para acomodar choques positivos ou negativos nos preços. Nos últimos 12 meses, entretanto, a inflação acumulada está abaixo do piso da meta: em 2,8%.
> Contas públicas registram défict de R$ 19,3 bilhões em fevereiro
Para o ano que vem, o BC cortou a previsão para o IPCA de 4,2% para 4,1%. A meta para 2019 é de 4,25% com 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.
Já a previsão de crescimento para este ano ficou estável em 2,6%.

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