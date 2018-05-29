Banco Central manterá reforço adicional para segurar alta do dólar

Em nota, a autoridade monetária informou que fará ofertas extras de 15 mil contratos por dia Crédito: Reprodução/Pixabay

O Banco Central (BC) continuará com os leilões adicionais de dólares no mercado futuro para tentar conter a alta da moeda norte-americana. Em nota, a autoridade monetária informou que fará ofertas extras de 15 mil contratos por dia terça-feira (29) e quarta-feira (30).

O BC também anunciou que, a partir de sexta-feira (1º), rolará (renovará) integralmente os cerca de 175,2 mil contratos que venceriam em 2 de julho. De acordo com a autoridade monetária, os montantes podem ser revistos dependendo da conjuntura econômica.

Desde a semana retrasada, o Banco Central está intervindo mais no mercado futuro, depois que o dólar encostou em R$ 3,77. A cada dia, 15 mil contratos diários extras são vendidos, o que representa US$ 750 milhões por dia.