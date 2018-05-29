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Dólar

Banco Central manterá reforço adicional para segurar alta do dólar

O Banco Central (BC) continuará com os leilões adicionais de dólares no mercado futuro para tentar conter a alta da moeda norte-americana

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 21:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 21:58
Em nota, a autoridade monetária informou que fará ofertas extras de 15 mil contratos por dia Crédito: Reprodução/Pixabay
O Banco Central (BC) continuará com os leilões adicionais de dólares no mercado futuro para tentar conter a alta da moeda norte-americana. Em nota, a autoridade monetária informou que fará ofertas extras de 15 mil contratos por dia terça-feira (29) e quarta-feira (30).
O BC também anunciou que, a partir de sexta-feira (1º), rolará (renovará) integralmente os cerca de 175,2 mil contratos que venceriam em 2 de julho. De acordo com a autoridade monetária, os montantes podem ser revistos dependendo da conjuntura econômica.
Desde a semana retrasada, o Banco Central está intervindo mais no mercado futuro, depois que o dólar encostou em R$ 3,77. A cada dia, 15 mil contratos diários extras são vendidos, o que representa US$ 750 milhões por dia.
>Dólar abre em alta nesta segunda
Por meio das operações de swap cambial, o Banco Central vende contratos em reais no mercado futuro para conter a volatilidade do câmbio e reduzir a demanda por dólar. O Banco Central aposta que a divisa subirá mais que os juros futuros. Os investidores apostam que os juros aumentarão mais que a moeda norte-americana. No fim do contrato, as duas partes trocam os rendimentos.

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