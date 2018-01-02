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Mais exportações

Balança fecha 2017 com saldo recorde de US$ 67 bilhões

m 2016, o saldo da balança foi de US$ 47,683 bilhões (de acordo com dados ajustados)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 18:37

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 18:37

A estimativa do governo era atingir um saldo entre US$ 65 bilhões e US$ 70 bilhões em 2017. Crédito: Reprodução/site Correio Popular Ritz
A balança comercial brasileira fechou 2017 com saldo recorde de US$ 67,001 bilhões. No ano passado, o país importou US$ 150,745 bilhões e exportou US$ 217,746 bilhões. Em dezembro, o comércio exterior registrou saldo positivo de US$ 4,998 bilhões, segundo dados consolidados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento nesta terça-feira. Em 2016, o saldo da balança foi de US$ 47,683 bilhões (de acordo com dados ajustados).
A estimativa do governo era atingir um saldo entre US$ 65 bilhões e US$ 70 bilhões em 2017. Os detalhes do comércio exterior serão divulgados na tarde desta terça-feira (2) pelo ministro da pasta, Marcos Pereira.

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