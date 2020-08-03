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Exportações

Balança comercial tem superávit de US$ 8,060 bilhões em julho

O resultado obtido trata-se do maior saldo mensal já registrado na série histórica do Ministério da Economia, que tem início em 1989

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 15:31
Exportações do ES cresceram 15% na comparação de janeiro a setembro de 2019 com igual período de 2018
As exportações somaram US$ 19,566 bilhões, uma queda de 2,9% ante julho de 2019. Crédito: Pixabay
Com queda de 35% nas importações por causa da pandemia do coronavírus, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 8,060 bilhões em julho. Trata-se do maior saldo mensal já registrado na série histórica do Ministério da Economia, que tem início em 1989.
O resultado de julho foi mais do que o dobro registrado no mesmo mês do ano passado, quando foi positivo em US$ 2,391 bilhões. No mês passado, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) recuou 18%.
As exportações somaram US$ 19,566 bilhões, uma queda de 2,9% ante julho de 2019. Já as importações chegaram a US$ 11,506 bilhões, um recuo de 35,2% na mesma comparação.
Na quinta semana de julho (27 a 31), o saldo comercial foi de superávit de US$ 1,797 bilhão.
De janeiro a julho, a balança comercial acumula superávit de US$ 30,383 bilhões. O valor é 8,2% maior do que o mesmo período do ano passado. Houve um recuo de 6,4 % nas exportações e de 10,5% nas importações do período.

JULHO 

Em meio à pandemia, os produtos agrícolas estão impedindo uma queda maior nas exportações brasileiras. No mês passado, o setor agropecuário teve aumento de 17,3% nas exportações. Houve queda, porém, nas vendas de produtos dos outros setores: 1,5% em indústria extrativa e 12% em bens da indústria de transformação
Já nas importações, houve recuo de 6,5% na agropecuária, queda de 62,7% em indústria extrativa e de 33,6% em produtos da indústria de transformação.

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