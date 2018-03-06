Azeite produzido nas montanhas do ES vai custar R$ 200 o litro

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Com baixa acidez, o azeite produzido na Região das Montanhas do Espírito Santo será extra virgem e de alto valor agregado. O primeiro lote do óleo acaba de ser produzido e cada litro de produto vai custar R$ 200.

A colheita foi de 150 quilos do fruto das oliveiras. Eles saíram de Santa Teresa para Minas Gerais, onde foram transformados em 13 litros de azeite de oliva. A acidez do produto capixaba deve variar entre 0,2 e 0,3, o que o torna extra virgem. As primeiras garrafas são fruto da colheita de dois produtores - um de Alto Caxixe, em Venda Nova, e o outro de Alto Caldeirão, em Santa Teresa -, que devem vender o azeite na região.

"Esse volume produzido será transformado em 52 garrafas de 250 ml cada. Parece pouco, mas não é. Essa produção inicial mostra que o Estado têm condições de clima e solo favoráveis, além de tecnologia, para produzir azeite", contou Carlos Sangali, engenheiro agrônomo e extensionista rural do Instituto Capixaba de de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Ainda segundo o pesquisador, a alta rentabilidade da cultura, muito maior que a pecuária e até mesmo do café, fazem da oliveira uma alternativa para a produção agrícola. "Nós temos ainda, na região acima de 900 metros de altitude, 23 municípios que concentram mais de 100 mil hectares vocacionadas para trabalhar com oliveiras. Essas áreas hoje são ocupadas por café de baixa produtividade e pastagens degradadas", comentou Sangali.

Da esquerda para a direita: Mauro Rossoni Junior, diretor técnico do Incaper; Geraldo Madalon, 50 anos, produtor, o filho dele Fernando Zanotti Madalon, 24 anos; Carlos Sangali, engenheiro agrônomo e extensionista rural do Incaper Crédito: Incaper | Tatiana Caus

PROJETO

As primeiras tentativas de implantação de oliveiras no Estado começaram em 2012, quando o Incaper adquiriu mudas da planta e distribuiu entre seus escritórios. De acordo com o extensionista Carlos Sangali, a que mais prosperou foi a de Santa Teresa. "Nós acreditamos na produtividade da oliveira, uma vez que a Região Serrana do Estado tem características de clima e solo favoráveis a essa atividade", disse.

Como as oliveiras começam a produzir a partir do seu quarto ano de plantio, os resultados começaram a aparecer neste ano. "Como em 2017 tivemos um inverno mais frio, as plantas responderam positivamente com a produção do fruto, sinalizando que estamos no caminho certo", explicou.

Hoje são 65 produtores envolvidos na atividade e a maior área é de produção está localizada em Santa Teresa. Ao todo, no Estado, são 150 hectares de plantio. Mas a expectativa é de que, no final deste ano, o número cresça e chegue a 200 hectares de área plantada.

"A meta do Incaper é que em 2020 tenhamos 300 hectares de lavoura implantada. Com isso, em 2025 a produção de azeite no Estado chegará a 480 mil litros", ressaltou o diretor técnico do instituto, Mauro Rossoni Junior.