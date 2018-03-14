Avião testa pontes de embarque no novo aeroporto de Vitória

A Infraero fez um teste na madrugada desta quarta-feira (14) para alinhar as seis pontes de embarque do terminal do novo aeroporto de Vitória. As estruturas levam os passageiros até os aviões, sem que eles precisem passar pela pista, como ocorre atualmente no aeroporto. Neste teste, pela primeira vez uma aeronave taxiou pelo novo pátio.

A operação foi comandanda pelo superintendente do órgão, Afranio Souza Mar, e pelo gerente de engenharia, Giuliano Capucho dos Santos, com o apoio de diversos funcionários da Infraero.

"Estamos fazendo hoje o primeiro teste com uma aeronave nas seis pontes de embarque do novo aeroporto de Vitória. É uma aeronave Embraer 195 da Azul marcando o ponto exato de encaixe dessa aeronave na ponte, para que a porta do avião abra na altura correta", explicou Capucho.

As novas pontes vão funcionar com um sistema de alinhamento semiautomático. Ou seja, um sistema eletrônico para que o piloto aproxime o avião da ponte na posição correta. Do pátio, um funcionário atua com um controle apenas para alertar se há a necessidade de o piloto diminuir ou aumentar a velocidade de chagada no desembarque dos passageiros.

Para o teste, o avião da Azul foi levado do atual aeroporto para o novo por volta da meia-noite. Foi um procedimento padrão da Infraero (não houve pouso), sem passageiros, para a realizar a operação.

A equipe da senadora Rose de Freitas (MDB-ES) acompanhou o teste e registrou o momento com fotos e vídeos.

LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) fez a primeira vistoria para emissão da licença de operação ambiental do novo aeroporto nesta terça-feira (13). A Infraero afirmou que "não houve qualquer apontamento de pendência ou irregularidade". Segundo Giuliano Capucho, o próximo passo é "a entrega dos últimos documentos pela Infraero, a análise desses documentos pelo órgão licenciador e, enfim, a liberação da licença, que deve sair nas próximas semanas para a inauguração (do terminal) no próximo dia 29".

NOVA VISTORIA DA ANAC DEVE ACONTECER NA PRÓXIMA SEXTA

A vistoria final da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no novo aeroporto de Vitória está prevista para ocorrer na próxima sexta-feria (16). A Infraero explicou que ainda falta confirmação da equipe da Anac, mas que os sistemas luminosos (o que resta a ser analisado) estão prontos para inspeção.

A primeira vistoria da Anac aconteceu entre 6 e 8 deste mês. Segundo a Infraero, a infraestrutura executada - incluindo nova pista, pátio e taxiways  atendeu a todos os requisitos de segurança.