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Aviação

Avianca entra com pedido de recuperação judicial

Desde a última semana, empresa vem sendo alvo de ações pedindo a retomada de aeronaves arrendadas por falta de pagamento

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 18:58
Avianca entra com Recuperação Judicial Crédito: Reprodução/TV Globo
A Avianca Brasil entrou nesta segunda-feira (10) às 15h23 com pedido de recuperação judicial, na 1ª Vara Empresarial de São Paulo, apurou o Estado. O pedido, de R$ 50 milhões, está em segredo de Justiça. A empresa ainda não respondeu ao pedido de entrevista.
Desde a semana passada, a empresa vem sendo alvo de ações pedindo a retomada de aeronaves arrendadas por falta de pagamento. Após se expandir rapidamente, a Avianca no Brasil enfrenta dificuldades para pagar fornecedores, cumprir obrigações com concessionárias de aeroportos e pode ter de devolver aviões.
O Estado apurou que a dívida com todos os aeroportos brasileiros, públicos e privados, chega a quase R$ 100 milhões  só com o de Guarulhos são R$ 25 milhões. Nos últimos dias, no entanto, a companhia conseguiu pagar parte das dívidas.
Com pagamentos atrasados junto a fornecedores e obrigações com concessionárias de aeroportos, a companhia aérea está sob risco de ter de devolver 11 aviões, equivalentes a 18% de sua frota, à Constitution Aircraft.
A companhia captou recentemente R$ 130,7 milhões com os bancos ABC, Daycoval, Safra e Fibra, com vencimentos entre 2018 e 2021, elevando para R$ 306 milhões o endividamento da companhia ao final do terceiro trimestre. No fim de 2017, estava em 194 milhões.

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