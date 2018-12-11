Avianca entra com pedido de recuperação judicial

Avianca entra com Recuperação Judicial Crédito: Reprodução/TV Globo

Avianca Brasil entrou nesta segunda-feira (10) às 15h23 com pedido de recuperação judicial, na 1ª Vara Empresarial de São Paulo , apurou o Estado. O pedido, de R$ 50 milhões, está em segredo de Justiça. A empresa ainda não respondeu ao pedido de entrevista.

Desde a semana passada, a empresa vem sendo alvo de ações pedindo a retomada de aeronaves arrendadas por falta de pagamento. Após se expandir rapidamente, a Avianca no Brasil enfrenta dificuldades para pagar fornecedores, cumprir obrigações com concessionárias de aeroportos e pode ter de devolver aviões.

O Estado apurou que a dívida com todos os aeroportos brasileiros, públicos e privados, chega a quase R$ 100 milhões  só com o de Guarulhos são R$ 25 milhões. Nos últimos dias, no entanto, a companhia conseguiu pagar parte das dívidas.

Com pagamentos atrasados junto a fornecedores e obrigações com concessionárias de aeroportos, a companhia aérea está sob risco de ter de devolver 11 aviões, equivalentes a 18% de sua frota, à Constitution Aircraft.