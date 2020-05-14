Auxílio foi desenhado para durar três meses, diz Sachsida

Temos de rever alguns programas sociais que, na minha concepção, transferem dinheiro dos pobres para os ricos. Você tem de fazer o contrário. Temos de melhorar nossa eficiência, fazer mais com menos. Como se faz isso? Revendo programas sociais que não são eficientes. O que precisamos fazer é pegar o dinheiro que estamos gastando mal e colocar em programas onde gastamos bem. Existem vários programas no Brasil que estão mal focalizados.