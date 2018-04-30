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Mercado

Aumenta previsão de dólar para o fim de 2018 e de inflação para 2019

Também houve elevação na projeção para a inflação de 2019

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 12:26
Dólar Crédito: Reprodução/Pixabay
Após uma semana em que o dólar se manteve pressionado, o mercado elevou a previsão para a cotação no fim do ano. Segundo o Boletim Focus, documento do Banco Central que reúne as estimativas das principais instituições financeiras do país, a expectativa agora é de que o dólar fique em R$ 3,35 no fim de 2018. Na semana anterior, era de R$ 3,33.
Também houve elevação na projeção para a inflação (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA) de 2019, que passou de 4% para 4,03%.
As estimativas se mantiveram inalteradas para a variação do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,75% em 2018 e de 3% em 2019 e para a taxa Selic 6,25% no fim de 2018 e 8% no fim de 2019.

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