Aumenta previsão de dólar para o fim de 2018 e de inflação para 2019

Após uma semana em que o dólar se manteve pressionado, o mercado elevou a previsão para a cotação no fim do ano. Segundo o Boletim Focus, documento do Banco Central que reúne as estimativas das principais instituições financeiras do país, a expectativa agora é de que o dólar fique em R$ 3,35 no fim de 2018. Na semana anterior, era de R$ 3,33.
Também houve elevação na projeção para a inflação (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA) de 2019, que passou de 4% para 4,03%.
As estimativas se mantiveram inalteradas para a variação do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,75% em 2018 e de 3% em 2019 e para a taxa Selic 6,25% no fim de 2018 e 8% no fim de 2019.