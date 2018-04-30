Aumenta previsão de dólar para o fim de 2018 e de inflação para 2019

Após uma semana em que o dólar se manteve pressionado, o mercado elevou a previsão para a cotação no fim do ano. Segundo o Boletim Focus, documento do Banco Central que reúne as estimativas das principais instituições financeiras do país, a expectativa agora é de que o dólar fique em R$ 3,35 no fim de 2018. Na semana anterior, era de R$ 3,33.