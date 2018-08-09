Atividade industrial segue em queda no Estado e cai 2% em junho

A produção das indústrias do Espírito Santo segue em baixa pelo segundo mês consecutivo. De acordo com um levantamento do IBGE, divulgado nesta quinta-feira (9), as fábricas capixabas produziram 2% a menos em junho na comparação com maio. No acumulado do ano, a atividade registra uma queda de 5,5%.

O resultado no Estado diverge do cenário desenhado no restante do país, que registrou um aumento de 13,1% na produção industrial. Dos 13 locais pesquisados pelo IBGE, apenas o Espírito Santo e o Amazonas não tiveram resultados positivos.

O estudo aponta que o recuo capixaba se deve pelo comportamento negativo vindo das atividades de indústrias extrativas, com queda de 4,06% na comparação de junho de 2018 com junho de 2017. O declínio se deve, principalmente, ao baixo desempenho da indústria de extração de petróleo e gás natural. Dos 18 setores analisados, em 11 houve produção menor do que o registrado no ano anterior.

Também houve diminuição da produção nas fábricas de minerais não metálicos, como cimentos, granitos talhados e massas de concreto, que tiveram uma redução de 2,44%. Em seguida, acompanham o cenário negativo a indústria alimentícia, com uma produção menor nas fábricas de açúcar, bombons e chocolates, leite esterilizado e carnes de bovinos.

Outra atividade que teve desempenho menor do que o registrado em junho de 2017, foi a indústria de celulose, com baixa de 0,66%.

Em contrapartida, houve aumento na produção da indústria metalúrgica, principalmente na fabricação de tubos flexíveis e trefilados de ferro e aço, bobinas a quente de aços ao carbono, ferro-gusa e bobinas ou chapas de aços zincadas.

QUEDA INICIADA APÓS GREVE