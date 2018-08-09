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IBGE

Atividade industrial segue em queda no Estado e cai 2% em junho

Desempenho foi menor em 11 das 18 indústrias pesquisadas no Espírito Santo. Indústria extrativa de petróleo e gás é a que apresenta pior resultado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 14:27

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 14:27

A produção das indústrias do Espírito Santo segue em baixa pelo segundo mês consecutivo. De acordo com um levantamento do IBGE, divulgado nesta quinta-feira (9), as fábricas capixabas produziram 2% a menos em junho na comparação com maio. No acumulado do ano, a atividade registra uma queda de 5,5%.
O resultado no Estado diverge do cenário desenhado no restante do país, que registrou um aumento de 13,1% na produção industrial. Dos 13 locais pesquisados pelo IBGE, apenas o Espírito Santo e o Amazonas não tiveram resultados positivos.
O estudo aponta que o recuo capixaba se deve pelo comportamento negativo vindo das atividades de indústrias extrativas, com queda de 4,06% na comparação de junho de 2018 com junho de 2017. O declínio se deve, principalmente, ao baixo desempenho da indústria de extração de petróleo e gás natural. Dos 18 setores analisados, em 11 houve produção menor do que o registrado no ano anterior.
Também houve diminuição da produção nas fábricas de minerais não metálicos, como cimentos, granitos talhados e massas de concreto, que tiveram uma redução de 2,44%. Em seguida, acompanham o cenário negativo a indústria alimentícia, com uma produção menor nas fábricas de açúcar, bombons e chocolates, leite esterilizado e carnes de bovinos.
Outra atividade que teve desempenho menor do que o registrado em junho de 2017, foi a indústria de celulose, com baixa de 0,66%.
Em contrapartida, houve aumento na produção da indústria metalúrgica, principalmente na fabricação de tubos flexíveis e trefilados de ferro e aço, bobinas a quente de aços ao carbono, ferro-gusa e bobinas ou chapas de aços zincadas.
QUEDA INICIADA APÓS GREVE
Na análise das produções mensais da indústria, o Espírito Santo vinha de dois meses de alta, após um início ruim, quando começou a Greve dos Caminhoneiros, entre 21 e 31 de maio. No mês da greve, o IBGE apontou a paralisação como um dos fatores que levaram a queda de 2,3% na produção capixaba durante o período. Nos últimos 12 meses, o Estado acumula uma redução de 3,3% da atividade industrial.

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