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Prévia do PIB

Atividade econômica no Brasil cresce 0,91% no terceiro trimestre

Dado foi anunciado pelo Banco Central no Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 16:38

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 16:38

A atividade econômica registrou crescimento no terceiro trimestre neste ano Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
A atividade econômica registrou crescimento no terceiro trimestre neste ano, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado nesta sexta-feira (14) pelo Banco Central.
No terceiro trimestre deste ano, o índice apresentou alta de 0,91% comparado ao período anterior. O resultado considera dados dessazonalizados, ajustados para o período. As informações são da Agência Brasil.

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Na comparação entre o terceiro trimestre deste ano e o mesmo período de 2018, o crescimento foi de 0,99%.
Em setembro, na comparação com agosto, houve expansão de 0,44%. Na comparação com setembro de 2018, a alta ficou em 2,11%. Em 12 meses, terminados em setembro de 2019, houve expansão de 0,99%.

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O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução mensal da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos.
O índice foi criado pelo BC para mostrar a tendência de evolução da atividade econômica. Mas o indicador oficial da economia é o PIB (Produto Interno Bruto), calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e divulgado trimestralmente.

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