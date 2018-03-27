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Reunião

Ata do BC confirma possibilidade de novo corte de juros em maio

Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a Selic em 0,25 ponto porcentual, para 6,5% ao ano e sinalizou que pode reduzir a taxa ainda mais

Publicado em 27 de Março de 2018 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 11:53
Banco Central do Brasil Crédito: Francisco Aragão / Flickr
A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada pelo Banco Central, repete que autoridade monetária vê como apropriado - neste momento - um corte adicional na taxa de juros. Na semana passada, o colegiado reduziu a Selic em 0,25 ponto porcentual, para 6,5% ao ano.
"O Comitê julga que este estímulo adicional mitiga o risco de postergação da convergência da inflação rumo às metas", repetiu a ata. Na próxima reunião em maio, reforçou documento, essa visão pode se alterar e levar à interrupção dos cortes na Selic.
"Para reuniões além da próxima, salvo mudanças adicionais relevantes no cenário básico e no balanço de riscos para a inflação, o Comitê vê como adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária, visando avaliar os próximos passos, tendo em vista o horizonte relevante naquele momento", reiterou o BC.
A ata também reafirma que os próximos passos da política monetária continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das projeções e expectativas de inflação.

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