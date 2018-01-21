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Corrupção

'Assunto está resolvido', diz Moreira Franco sobre crise na Caixa

O presidente Michel Temer determinou o afastamento de quatro dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal por suspeitas de corrupção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2018 às 15:47

Publicado em 21 de Janeiro de 2018 às 15:47

Moreira Franco Crédito: Viola Jr / Câmara dos Deputados
O ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, participou na manhã deste domingo (21) da cerimônia de entrega de unidades do empreendimento residencial Nice, em Nova Iguaçu. Perguntado sobre a polêmica envolvendo o afastamento dos vice-presidentes da Caixa, o ministro disse que o assunto já está resolvido.
"O assunto já está resolvido", disse Moreira.
Na última terça-feira, o presidente Michel Temer determinou o afastamento de quatro dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal por suspeitas de corrupção, de acordo com investigações feitas Polícia Federal e Ministério Público Federal (MPF). A decisão de Temer foi tomada após o Banco Central (BC) ter pedido a saída dos executivos do banco. Em dezembro, o MPF já havia feito pedido semelhante.
O empreendimento, financiado pela Caixa, recebeu investimentos de R$ 18 milhões. São ao todo 253 casas de cerca de 40 metros quadrados. Mas, apesar da entrega das chaves, os moradores se queixaram da péssima infraestrutura do local. As principais reclamações são a falta de luz e de ponto de ônibus perto do condomínio. Os moradores ainda questionaram a falta de escola.
Do outro lado, os representantes da prefeitura e da Caixa informaram que a luz deve ser instalada em até 30 dias e que há promessa de ser criado um ponto de ônibus e a municipalização de um Ciesp. Além disso, a rede de telefonia móvel não funcionava no bairro.
"A orientação do presidente Temer é que os empreendimentos que estavam parados sejam inaugurados. Estamos aqui hoje e vamos voltar em trinta dias para inaugurar mais três mil unidades garantindo a casa própria", disse Moreira.

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