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Impostos

Arrecadação tem alta de 3,95% e tem melhor março desde 2015

Segundo a Receita Federal, total arrecadado com impostos no primeiro trimestre alcança o montante de R$ 366,401 bilhões

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 18:27
Todas as estimativas do Projeções Broadcast apontavam para o aumento da arrecadação em março, em relação a igual mês de 2017 Crédito: Reprodução | Free Images
A arrecadação de impostos e contribuições federais em março deste ano somou R$ 105,659 bilhões. O resultado, divulgado nesta terça-feira (24) pela Receita Federal representa aumento de 3,95% em relação ao mesmo mês do ano passado. No ano até março a arrecadação soma R$ 366,401 bilhões. O montante é superior ao arrecadado em fevereiro, que teve R$ 105,122 bilhões.
As estimativas do Projeções Broadcast apontavam para o aumento da arrecadação, que alcançou o quarto mês seguido de crescimento real em março na comparação com igual mês do ano anterior. As 18 previsões variavam de R$ 104,6 bilhões a R$ 113,814 bilhões, com mediana de R$ 109,9 bilhões. Em março do ano passado, a receita tributária foi de R$ 98,994 bilhões.
Além do efeito continuado da recuperação da atividade sobre a receita de impostos, os economistas consultados também destacam que fatores pontuais devem seguir favorecendo o crescimento da arrecadação na comparação anual.
O economista Luiz Castelli, da GO Associados, estimava um avanço de 8% na arrecadação do mês em relação a igual mês de 2017. "A receita tributária deve continuar em ritmo forte, não só pela atividade, mas por conta dos valores recebidos pelo Refis [programa de refinanciamento de dívidas tributárias] e em função do aumento da alíquota de PIS/Cofins sobre os combustíveis." A alta do tributo foi anunciada no fim de julho para ajudar o governo a fechar as contas no ano passado.
Para os meses seguintes, Castelli diz que há risco de a arrecadação acompanhar o compasso mais lento observado nos indicadores de atividade econômica. Contudo, para fins de cumprimento da meta fiscal deste ano, de déficit de R$ 159 bilhões para o Governo Central, ainda vê folga.

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