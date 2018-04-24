Arrecadação tem alta de 3,95% e tem melhor março desde 2015

Todas as estimativas do Projeções Broadcast apontavam para o aumento da arrecadação em março, em relação a igual mês de 2017 Crédito: Reprodução | Free Images

A arrecadação de impostos e contribuições federais em março deste ano somou R$ 105,659 bilhões. O resultado, divulgado nesta terça-feira (24) pela Receita Federal representa aumento de 3,95% em relação ao mesmo mês do ano passado. No ano até março a arrecadação soma R$ 366,401 bilhões. O montante é superior ao arrecadado em fevereiro, que teve R$ 105,122 bilhões.

As estimativas do Projeções Broadcast apontavam para o aumento da arrecadação, que alcançou o quarto mês seguido de crescimento real em março na comparação com igual mês do ano anterior. As 18 previsões variavam de R$ 104,6 bilhões a R$ 113,814 bilhões, com mediana de R$ 109,9 bilhões. Em março do ano passado, a receita tributária foi de R$ 98,994 bilhões.

Além do efeito continuado da recuperação da atividade sobre a receita de impostos, os economistas consultados também destacam que fatores pontuais devem seguir favorecendo o crescimento da arrecadação na comparação anual.

O economista Luiz Castelli, da GO Associados, estimava um avanço de 8% na arrecadação do mês em relação a igual mês de 2017. "A receita tributária deve continuar em ritmo forte, não só pela atividade, mas por conta dos valores recebidos pelo Refis [programa de refinanciamento de dívidas tributárias] e em função do aumento da alíquota de PIS/Cofins sobre os combustíveis." A alta do tributo foi anunciada no fim de julho para ajudar o governo a fechar as contas no ano passado.