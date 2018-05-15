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Negociação

Argentinos negociam venda de 44 produtos alimentícios para o Brasil

Na relação de frutas negociadas estão peras, maçãs, uvas frescas, nozes, laranjas e tangerinas

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 20:44
Alimentos Crédito: Gildo Loyola
Empresários da Argentina articulam com mercados brasileiros a venda de 44 produtos alimentícios, como frutas, orgânicos, doce de leite, azeite, vinhos, passas, queijos e assados. Uma missão comercial argentina desembarcou em São Paulo para incrementar as negociações. Os valores ainda estão sendo fechados.
A missão reuniu representantes de 14 empresas argentinas das províncias de Neuquén, Río Negro, Misiones, Catamarca, Mendoza, Buenos Aires e Tucumán.
Na relação de frutas negociadas estão peras, maçãs, uvas frescas, nozes, laranjas e tangerinas.
O secretário de Alimentos e Bioeconomia, Andrés Murchison, que liderou a missão, disse que o objetivo é fortalecer a presença de empresas argentinas em diferentes mercados compradores. Como parte da missão, os argentinos participaram de uma feira em São Paulo e expuseram os produtos.

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