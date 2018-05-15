Argentinos negociam venda de 44 produtos alimentícios para o Brasil

Alimentos Crédito: Gildo Loyola

Empresários da Argentina articulam com mercados brasileiros a venda de 44 produtos alimentícios, como frutas, orgânicos, doce de leite, azeite, vinhos, passas, queijos e assados. Uma missão comercial argentina desembarcou em São Paulo para incrementar as negociações. Os valores ainda estão sendo fechados.

A missão reuniu representantes de 14 empresas argentinas das províncias de Neuquén, Río Negro, Misiones, Catamarca, Mendoza, Buenos Aires e Tucumán.

Na relação de frutas negociadas estão peras, maçãs, uvas frescas, nozes, laranjas e tangerinas.