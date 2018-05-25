ArcelorMittal Tubarão: empregados da área administrativa trabalham de casa

Como medida para evitar impacto da greve dos caminhoneiros na rotina dos trabalhadores, a ArcelorMittal Tubarão informou, na manhã desta sexta-feira (25), que empregados da área administrativa estão trabalhando de casa - na modalidade home office. A companhia ainda não detalhou quantos funcionários trabalham de forma remota hoje.

Vista aérea da Arcelor Mittal Tubarão Crédito: Divulgação

A empresa destacou ainda que até o momento sua produção segue normalmente e que a empresa "vem tomando todas as medidas possíveis e executando uma série de planos de contingenciamento" para evitar impactos com a greve de caminhoneiros.