ArcelorMittal Tubarão: empregados da área administrativa trabalham de casa

Como medida para evitar impacto da greve dos caminhoneiros na rotina dos trabalhadores, a ArcelorMittal Tubarão informou, na manhã desta sexta-feira (25), que empregados da área administrativa estão trabalhando de casa - na modalidade home office. A companhia ainda não detalhou quantos funcionários trabalham de forma remota hoje.
A empresa destacou ainda que até o momento sua produção segue normalmente e que a empresa "vem tomando todas as medidas possíveis e executando uma série de planos de contingenciamento" para evitar impactos com a greve de caminhoneiros.
Já a Vale informou, na manhã desta sexta-feira (25), que está "monitorando de perto" a greve dos caminhoneiros para tomar ações "a fim de evitar possíveis impactos" na produção e na rotina dos trabalhadores da companhia no ES.