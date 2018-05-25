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Greve de caminhoneiros

ArcelorMittal Tubarão: empregados da área administrativa trabalham de casa

Já a Vale diz que monitora o impacto da paralisação dos caminhoneiros

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 14:08
Como medida para evitar impacto da greve dos caminhoneiros na rotina dos trabalhadores, a ArcelorMittal Tubarão informou, na manhã desta sexta-feira (25), que empregados da área administrativa estão trabalhando de casa - na modalidade home office. A companhia ainda não detalhou quantos funcionários trabalham de forma remota hoje.
Vista aérea da Arcelor Mittal Tubarão Crédito: Divulgação
> Veja em tempo real os efeitos da greve dos caminhoneiros no ES
A empresa destacou ainda que até o momento sua produção segue normalmente e que a empresa "vem tomando todas as medidas possíveis e executando uma série de planos de contingenciamento" para evitar impactos com a greve de caminhoneiros.
Já a Vale informou, na manhã desta sexta-feira (25), que está "monitorando de perto" a greve dos caminhoneiros para tomar ações "a fim de evitar possíveis impactos" na produção e na rotina dos trabalhadores da companhia no ES.
> Saiba tudo sobre a greve dos caminhoneiros

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