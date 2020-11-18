Aprovada resolução que autoriza uso de insumo importado para o biodiesel

Ainda de acordo com a nota, a resolução tem como objetivo "garantir o abastecimento nacional de óleo diesel e o cumprimento do mandamento legal para participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional". A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vai, a partir de agora, permitir o uso de matéria prima importada para a produção de biodiesel nos editais dos leilões públicos para a comercialização do produto.