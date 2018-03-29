Apresentações de dança e coral na inauguração do Aeroporto de Vitória

O evento, marcado para às 11 horas no novo terminal de passageiros, está previsto para ter de uma a uma hora e meia de duração. Crédito: Fernando Madeira

A cerimônia de inauguração nesta quinta-feira (29) vai reunir políticos e autoridades do Estado e do país. Juntamente com o presidente Michel Temer, a previsão é que façam parte do voo da Força Aérea Brasileira (FAB) os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Dyogo Oliveira, e dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, segundo informações da assessoria da Presidência.

Outros políticos, como ministros e parlamentares, podem a vir a embarcar no voo, mas até a noite de quarta-feira (28), apenas os citados constavam como parte da comitiva. A expectativa é que o pouso aconteça na nova pista, vindo pelo mar, mas tudo vai depender das condições climáticas.

Além do Airbus A139, uma outra aeronave da equipe presidencial vai pousar em Vitória. Chamada de reserva, ela fará o pouso 30 minutos depois do avião de Temer chegar à Capital. Esse avião é para levar de volta à Brasília os cerca de 20 profissionais que atuam na equipe de governo.

O evento, marcado para às 11 horas no novo terminal de passageiros, está previsto para ter de uma a uma hora e meia de duração. Logo após o pouso do avião presidencial, Temer irá ser recebido por autoridades para então ser iniciada a cerimônia, que terá atrações como o Coral da Grande Loja Maçônica do Espírito Santo, a banda da Polícia Militar, além do Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho, Domingos Martins.