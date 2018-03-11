Apps desenvolvidos por capixabas ganham projeção no Brasil

O uso diário do smartphone já é realidade para a maior parte da população brasileira: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 139,1 milhões, ou 78,3% da população do país com mais de 10 anos, têm celular. E ele é também o principal meio de acesso à internet: é usado por 92,1% dos domicílios brasileiros para acessar a rede mundial de computadores.

Os números mostram um enorme mercado em potencial para desenvolvedores de tecnologia, em especial os criadores de aplicativos. De olho nas oportunidades, capixabas já começaram a ganhar espaço nesse disputado mercado e alguns softwares criados no Espírito Santo já ficaram famosos, com milhões de downloads.

Um dos mais conhecidos nos meios educacionais é o Enem Game, criado pelos sócios Marcelo Herzog, Leandro Vicentini e Rafael Lontra. O objetivo é auxiliar os alunos a evitar o branco, o vilão das provas, conta Herzog. A gente entendeu que uma das melhores formas de evitar o branco seria fazer muitos exercícios e rever sempre o assunto. Criamos então um game, para que a resolução de exercícios seja agradável, diz Herzog.

A filosofia por trás disso é que para o estudante de ensino médio, usar o celular é mais fácil do que ficar mergulhado na apostila. O jogo tem perguntas voltadas aos temas do Enem, onde o estudante tem um perfil e faz missões, disputas com outros usuários e até ganha prêmios.

Criamos uma série de situações, torneio com prêmios, moedas para acumular, uns selos  tipo se ele vai bem em Física, ganha o selo do Einstein, cita Herzog.

Leandro Vicentini, Marcelo Herzog e Rafael Lontra criaram um jogo educacional Crédito: Carlos Alberto Silva

A ideia começou a ser desenvolvida em 2015 e o app foi lançado em 2017. A renda vem da publicidade dentro do game e da venda da versão premium para escolas. O produto já chegou a colégios do Espírito Santo, Rio e Minas e conta com representante em São Paulo.

Temos mais de 200 mil downloads em todo o Brasil. Um dado legal é que já foram mais de 2 milhões de perguntas respondidas. E o jogo foi indicado pelo Google Play no top 3 de Educação, observa Herzog.

Outro aplicativo que também conquistou usuários em todo o país foi o Meu Dinheiro. Voltado para o controle financeiro, a criação é dos capixabas Tiago Comério, Jorge Binow e Gustavo Binow.

A ideia surgiu em 2011, quando ainda havia pouca concorrência nessa área. A tecnologia funciona como um site de controle financeiro e como um aplicativo para celulares Android e iOS. Tem usuários em todos os Estados do Brasil e em locais como Portugal, Angola, Japão e Estados Unidos.

Hoje temos mais de 200 mil usuários cadastrados. Nosso diferencial é que somos o único app que tem controle de investimentos integrado ao controle financeiro. É algo inédito no mercado e foi um projeto desenvolvido através de um edital da Fapes, conta Comério.

TECNOLOGIA FEITA NO ESTADO CONECTA EMPRESAS E CLIENTES

A tecnologia tem como uma das principais características conectar pessoas, lugares, informações, produtos e serviços. A partir dessa ideia, empreendedores do Estado desenvolveram aplicativos que funcionam como uma rede de conexão entre o desejo do consumidor e a vontade das empresas de vender, de forma ágil.

Da esquerda para a direita: Dárcio Stehling, Anderson Chamon e Diogo Roberte, criadores de aplicativo de pagamentos Crédito: Carlos Alberto Silva

Um exemplo é o aplicativo, criado no Estado, PicPay, que permite fazer pagamentos a empresas e a pessoas de qualquer lugar do mundo. A ideia surgiu em 2012 com os sócios Anderson Chamon, Diogo Roberte e Dárcio Stehling, e hoje eles já contam com 8 milhões de usuários ativos no Brasil e 200 mil estabelecimentos e profissionais liberais cadastrados.

Uma coisa que nos incomodava muito é que o celular havia transformado várias indústrias à nossa volta, mas os pagamentos ainda não. Dependia muito de espécie e cartão de plástico. Pensamos: aqui tem uma oportunidade, explica Chamon. Com o app, já é possível pagar, por exemplo, o estacionamento rotativo de Vitória e pedidos em alguns restaurantes do país.

Tudo começou com investidores anjos e o apoio de uma empresa. Hoje, o PicPay emprega 140 pessoas e tem um objetivo ambicioso: transformar a forma com que as pessoas se relacionam com o dinheiro. Para isso, é preciso chegar a 50 milhões de usuários, projeta o sócio.

Agora a gente está lançando a PicPay Store, onde você consegue comprar dinheiro para usar em aplicativos como o Uber, por exemplo. O objetivo é ampliar para diversos apps. O Spotify é um candidato a entrar lá no futuro, afirma.

Outro aplicativo que funciona como uma rede logística é o Shipp, que conecta donos de empresas, motoboys e clientes em um serviço de entregas. Criado por Tomás Scopel, Rodrigo Miranda, Renato Antunes e Mário Fernandes, a ideia é oferecer delivery a custos mais baixos. Já foram mais de 10 mil downloads em Vitória e Vila Velha e a meta é chegar a Curitiba e Porto Alegre ainda este ano.

Dentro da Shipp tem restaurantes, supermercados, lojas de vestuário, farmácias. São cerca de 80 parceiros. Ou o usuário faz o pedido de parceiros e recebe ou indica onde quer que compre o produto e a gente entrega mesmo de quem não é parceiro, diz Scopel.

Os motoboys, assim como os lojistas, são usuários dos aplicativos e recebem treinamento. Eles passam por entrevista e por checagem de antecedentes. A gente oferece uma mochila térmica e um cartão para as compras. O app conecta vendedores, entregadores e clientes, conta Scopel.

FALTAM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS NO ES

O campo da tecnologia está cheio de oportunidades para as empresas e também para os profissionais. É uma área ainda carente de trabalhadores qualificados, especialmente no Espírito Santo, explica o professor de Computação e Sistemas da Faesa, Rober Marcone. É uma demanda de mercado que está ampliando muito e o volume de alunos que se formam não é suficiente para atendê-la, destaca.

App de logística foi desenvolvido por Tomás Scopel, Rodrigo Miranda, Renato Antunes e Mario Fernandes Crédito: Fernando Madeira

Segundo Marcone, o grande problema é que há muitos campos de especialização e linguagens diferentes que o profissional precisa dominar. Isso tudo faz com que tenha uma centena de ferramentas que o profissional tem que conhecer, e hoje a gente não tem um volume tão grande de formados.

Além disso, mercados maiores oferecem remuneração mais atrativa, o que acaba levando profissionais capixabas para fora. A disputa por profissionais está elevando os salários no Estado, mas ainda não se compara aos grandes centros, diz.

ANÁLISE

A TECNOLOGIA HOJE MOVE O MUNDO

A tecnologia hoje move o mundo. Os países que dominam a tecnologia são os países que estão no topo da cadeia, e nós estamos atrás nessa corrida. Por isso precisamos de mais estrutura e mais incentivo para o Brasil. Mas não tem como esse mercado crescer sem articular as universidades, o meio privado e o poder público. O último tem que investir ativamente para criar ambiência, que são esses espaços que funcionam como comunidades de troca de ideias para que as startups possam surgir. Não se gera inovação sem ambiência. Precisamos também das empresas, que podem atuar diretamente no financiamento do desenvolvimento de tecnologia. Tem uma iniciativa de Belo Horizonte chamada Orbi, onde três empresas grandes, a Localiza, a MRV e o Banco Inter se juntaram, financiaram a construção de um espaço e criaram uma espécie de aceleradora, onde buscam empresas que têm projetos relacionados às suas demandas. Hoje temos aqui empresas promovendo workshops, eventos, mas não criando um ecossistema para retroalimentar startups. Cada um precisa fazer seu papel.