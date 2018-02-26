Aposentados pelo INSS têm até quarta (28) para fazer prova de vida

Sede da Previdência Social em Vitória, ES Crédito: Guilherme Ferrari

Termina na próxima quarta-feira (28) o prazo para os aposentados e pensionistas do INSS fazerem a chamada prova de vida. O procedimento é uma atualização de dados cadastrais, com renovação de senha do cartão de pagamento do benefício, feita diretamente na agência bancária onde o segurado recebe seu pagamento mensal.

Devem comparecer aqueles que, ao longo de 2017, não fizeram nenhum recadastramento bancário. O objetivo, segundo o INSS, é evitar o indevidos de benefícios e fraudes previdenciárias. Vale lembrar que não há necessidade de ir a uma agência da Previdência Social. Tudo é feito no banco pagador.

Veja como proceder:

Que documentos são necessários para fazer a prova de vida?

Basta um documento de identificação com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e entre outros).

A prova de vida pode ser feita por procuração?

Sim, desde que o procurador tenha sido previamente cadastrado no INSS.

Se o aposentado não puder cadastrar um procurador por motivo de doença ou por problemas de locomoção, como a prova de vida será feita?

Em caso de impossibilidade de locomoção do beneficiário, o procedimento poderá ser feito por procurador cadastrado no INSS ou um representante legal. Nesse caso, antes de ir ao banco, o procurador deverá procurar uma agência da Previdência Social.

O que é necessário para se cadastrar como procurador no INSS?

É preciso apresentar uma procuração devidamente assinada, conforme o modelo disponível na página www.inss.gov.br, ou registrada em cartório (se o beneficiário for não alfabetizado), além do atestado médico (emitido nos últimos 30 dias) que comprove a impossibilidade de locomoção do beneficiário ou a doença contagiosa e dos documentos de identificação do beneficiário e do procurador.

A prova de vida pode ser feita por biometria?

O uso de biometria é facultativo. Os bancos que tiverem essa tecnologia poderão utilizá-la.

Os aposentados foram avisados sobre a prova de vida?

Os bancos foram os responsáveis pela convocação dos segurados.

O que acontece caso o procedimento não seja feito?

O pagamento poderá ser interrompido pelo INSS até que o segurado faça o procedimento no banco.

Caso perca o prazo, o que o segurado deverá fazer para regularizar a situação e voltar a receber o benefício?