Aposentadoria terá liberação automática

Agência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira Mar) Crédito: Vitor Jubini - NA

Trabalhadores que quiserem dar entrada na aposentadoria não vão precisar mais ir às agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Dentro de 15 dias, o órgão começará a implementar um sistema de requerimento pela internet ou telefone, que vai analisar e liberar o benefício automaticamente. Segundo o presidente do INSS, Francisco Paulo Soares Lopes, em um primeiro momento, serão concedidas aposentadorias por tempo de contribuição a 5 mil segurados registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis).

Para se aposentar nessa modalidade, homens precisam ter contribuído por, no mínimo, 35 anos e mulheres, por 30 anos. Lopes disse ainda que o órgão irá ampliar a automatização das concessões de aposentadorias por idade, chegando a cerca de 195 mil. Duzentas mil pessoas, no total, já estão aptas a receber esses benefícios e vamos começar uma campanha de divulgação após o carnaval, contou o presidente ao jornal Agora São Paulo.

A ideia é acabar com as filas de atendimento nas agências e diminuir o tempo de espera pelo benefício.

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Lopes disse que essas medidas, associadas ao cruzamento de dados para impedir pagamento indevido de benefícios, devem proporcionar uma economia acumulada de R$ 25 bilhões ao ano para o governo federal.

Atualmente, existem 1,2 milhão de pedidos aguardando avaliação do INSS para que os benefícios sejam liberados. A automação de processos vai dar mais agilidade ao INSS para que seja cumprido o prazo de 60 dias para análise. Quando esse prazo não é atendido, normalmente a Justiça determina o pagamento, onerando os cofres públicos. Segundo Lopes, existem cidades em que o segurado precisa aguardar seis meses para ter acesso ao benefício.

Não adianta eu apenas pensar no passivo se eu continuo tendo uma entrada descontrolada de processos, acrescentou. Com a criação do Meu INSS, onde será possível ter informações e solicitar benefício via site do INSS, e do INSS Digital, o orgão fará a gestão da entrada dos pedidos dos segurados com automatização do maior número de procedimentos possível.

A proposta é utilizar, inteligência artificial, batimento automático de documentos do INSS, e a biometria para inibir pagamentos indevidos. Isso é possível com o uso de bases de dados de outros órgãos como a Receita Federal e por meio de parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério do Trabalho.

Lopes informou que, pelos cruzamentos de dados feitos até o momento, 250 mil pessoas estão aptas para se aposentar e poderão fazer a solicitação pelo telefone 135 ou no site do INSS.

Ele explicou que a possibilidade de pedir a aposentadoria pelo sistema Meu INSS estava em fase de testes e o projeto piloto atendeu 20 mil pessoas. Vai ser muito parecido com o site da Receita Federal em que o contribuinte pode acessar as informações declaradas, contou.





Aposentadoria por tempo de contribuição

É um benefício que pode ser solicitado pelo trabalhador que comprovar o tempo total de 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher. Nessa fórmula não é exigida idade mínima. Para requerer hoje é preciso fazer um agendamento pela internet para fazer o requerimento em um agência do INSS.

A partir de fevereiro a concessão será automática pela internet para segurados que têm registrado o tempo de contribuição no Cadastro de Informações Sociais (Cnis). Inicialmente, cinco mil trabalhadores já terão a possibilidade. Mas pelo menos outros 195 mil já estão aptos pelo sistema, segundo o INSS. A proposta de reforma da Previdência prevê o fim desse modelo, sendo preciso alcançar a idade mínima.

Aposentadoria por idade

É concedida a homens que alcançam 65 anos e mulheres que atingem 60. Para solicitar hoje é preciso fazer um agendamento pela internet para fazer o requerimento em um agência do INSS. A concessão também deverá ser automática pela internet em breve, segundo o INSS. Se a reforma for aprovada, a idade mínima para mulheres pode subir para 62 anos e 65 anos para homens.

Auxílio-maternidade será facilitado

Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Francisco Paulo Soares Lopes Crédito:

Além da aposentadoria, a liberação do auxílio-maternidade passará a ser feita de forma automática. A previsão é de que o novo sistema para concessão desse tipo de benefício esteja funcionando em 45 dias. Será feita uma parceria com cartórios para que eles solicitem o auxílio ao INSS.

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Francisco Paulo Soares Lopes, espera que até o final deste ano pelo menos cinco benefícios pagos pelo órgão sejam automatizados, o que irá diminuir a fila de espera e abrir espaço para que funcionários do INSS realizem outros serviços, reduzindo também os custos.

Lopes explicou que 80% dos atendimentos das agências estão relacionados à retirada de extratos para saber quanto tempo falta para que o cidadão aposente e quais contribuições foram reconhecidas. Além disso, há solicitações de informação sobre crédito consignado, extrato do Imposto de Renda, PIS/Pasep e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). De acordo com o presidente do órgão, esses serviços poderão ser acessados pelo Meu INSS, que estará disponível no site do órgão e futuramente em aplicativos para smartphones.



