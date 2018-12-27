Aposentadoria antes da nova regra até o dia 30

Previdência Social: trabalhador que pedir o benefício integral em 2019 deverá se enquadrar na regra 86/96 Crédito: Guilherme Ferrari

Os trabalhadores que pretendem se aposentar por tempo de contribuição têm até domingo, 30, para aproveitar as vantagens da fórmula 85/95. A partir de 31 de dezembro, passará a vigorar a regra 86/96, conforme previsto por lei sancionada em 2015, o que tornará mais difícil o acesso ao benefício integral.

A regra atual permite que os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se aposentem com o valor integral do benefício, sem o desconto do fator previdenciário, caso a soma de idade e tempo de contribuição seja igual ou superior a 85 (para mulheres) e 95 (homens). Com a mudança, a somatória mínima passará a ser de 86 pontos para mulheres e 96 para homens.

Quem der entrada ao requerimento, solicitando agendamento pelo telefone 135 ou pelo portal Meu INSS até domingo, terá a aposentadoria concedida - ainda que o atendimento só seja feito em 2019 - de acordo com a regra atual, já que é levado em conta a data de solicitação.

Além da soma dos pontos é necessário também cumprir a carência, que corresponde ao quantitativo mínimo de 180 meses de contribuição para as aposentadorias. Alcançados os pontos necessários, será possível receber o benefício integral, sem aplicar o fator previdenciário.

Quem possuir os requisitos mínimos para se aposentar pela fórmula até o dia 30, ainda que não entre com o requerimento nesse período, será enquadrado na lei atual independentemente de quando solicitar a aposentadoria, já que se trata de um direito adquirido. Segundo o INSS, o sistema vai estar preparado para reconhecer o direito do segurado. Dessa forma, este trabalhador que já poderia se aposentar hoje não precisará obrigatoriamente contribuir por mais tempo para obter o benefício. Também não muda nada para quem já está aposentado.

Segundo o INSS, a progressividade - que chegará a 90/100 ao final de 2026 -, ajusta os pontos necessários para obter a aposentadoria de acordo com a expectativa de sobrevida dos brasileiros.

Valor

Fugir do desconto do fator previdenciário, com a nova regra, ficará mais difícil. O índice, que é aplicado nas aposentadorias por tempo de contribuição e que reduz o valor de quem pede o benefício cedo, será utilizado sempre que o trabalhador requerente não obter a soma 86/96 a partir de 31 de dezembro.

A fórmula do fator, criada em 1999, se baseia na idade do trabalhador, tempo de contribuição ao INSS e expectativa de sobrevida do segurado. Quanto menor a idade no momento da aposentadoria, maior é o redutor do benefício. Simulações feitas pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) mostram que o desconto do fator previdenciário chega a reduzir o valor da aposentadoria em mais de 30%.

A progressão do cálculo 85/95 está prevista na lei que criou esse sistema. Mas isso não significa que a possibilidade de se aposentar com a média salarial integral será mantida conforme determina a atual lei. A regra tem ainda chances de ser extinta no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, com a nova reforma previdenciária.

Ainda dá tempo para os trabalhadores darem entrada no INSS para se aposentar pela fórmula 85/95?

Sim. Vale a data da entrada do requerimento, que será a data de início do benefício.

Quem der entrada em 2018 garante o benefício na regra atual, mesmo que ele só seja liberado em 2019?

Sim. Vale a data da solicitação. O importante é o segurado ter os requisitos preenchidos até 30/12 (idade e tempo de contribuição). Ainda que seja atendido no ano que vem, terá o cálculo do fator previdenciário com base na tábua vigente agora, se esse for o caso.

O trabalhador que até o dia 30/12 tiver atingido a pontuação 85/95 mas não requereu o benefício no mesmo prazo terá que trabalhar mais tempo ou a regra para ele ainda vale?

Se ele possuir os requisitos preenchidos até 30/12, vai entrar na lei antiga. O sistema vai estar preparado para reconhecer o direito do segurado.

Até que dia a solicitação pode ser feita?

O agendamento para dar entrada ao pedido ainda pela regra atual pode ser feito pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, até 22h, ou pelo portal Meu INSS, que funciona todos os dias, inclusive no domingo, 30.

Esta regra acaba com o Fator Previdenciário?

Não, ele continua em vigor. Caso o trabalhador deseje se aposentar antes de completar a soma, o fator previdenciário será aplicado, havendo potencial redução no valor do benefício.