Após proibição do amianto no Brasil, Eternit pede recuperação judicial

A Eternit, maior fabricante de telhas e caixas dágua de amianto no Brasil, publicou na segunda-feira um pedido de recuperação judicial na comarca de São Paulo. Segundo a empresa, o pedido pretende atender aos interesses de todas as sociedades que integram o grupo Eternit, a fim de preservar a continuidade de suas atividades.

O pedido acontece em meio às restrições à produção de amianto, fibra considerada cancerígena pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Desdo o ano passado, a companhia vem enfrentando diversos reveses em relação ao uso do material, com processos jurídicos decorrentes da extração, industrialização e utilização de amianto impactando suas operações e dificultando novas linhas de crédito.

Além disso, a deterioração dos fundamentos econômicos acabou afetando seus negócios, disse a empresa.

"A persistente deterioração dos fundamentos da economia afetaram drasticamente os setores de construção civil e louças sanitárias, justamente os mercados atendidos pelo Grupo Eternit", escreveu Rodrigo Lopes da Luz, diretor de Relações com Investidores.