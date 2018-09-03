Após PIB do segundo trimestre, mercado reduz projeção de crescimento

O mercado financeiro reviu para baixo as projeções de crescimento da economia brasileira e da inflação em 2018. Os números são do Boletim Focus, do(BC), que reúne o cenário projetado pelas principais instituições financeiras do país. A expectativa agora é que o Produto Interno Bruto fique em 1,44%, ante a previsão de 1,47% da semana anterior. Para 2019, o percentual esperado ficou inalterado: 2,5%.