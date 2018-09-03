Após PIB do segundo trimestre, mercado reduz projeção de crescimento

O mercado financeiro reviu para baixo as projeções de crescimento da economia brasileira e da inflação em 2018. Os números são do Boletim Focus, do Banco Central (BC), que reúne o cenário projetado pelas principais instituições financeiras do país. A expectativa agora é que o Produto Interno Bruto fique em 1,44%, ante a previsão de 1,47% da semana anterior. Para 2019, o percentual esperado ficou inalterado: 2,5%.
Já em relação à inflação, a previsão das instituições financeiras ouvidas pelo BC é que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve recuar para 4,16%. A projeção da semana anterior indicava um IPCA de 4,17% neste ano.
Os economistas também elevaram o cenário para o dólar: a projeção é de que a moeda americana fique em R$ 3,80 no fim de 2018. Anteriormente, a expectativa era que a taxa de câmbio ficasse em R$ 3,75.
O indicador que se manteve sem alterações foi a taxa básica de juros, a Selic: o percentual esperado é de 6,5% no fim deste ano.