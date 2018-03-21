Após perder quase R$ 50 bilhões, ações do Facebook voltam a cair

Mercado financeiro Crédito: Pixabay

O escândalo de dados do Facebook fez com que as ações da companhia voltassem a cair nesta quarta-feira, recuando 2,41%. Com isso, as ações da empresa, que ontem fecharam cotadas a US$ 165, passam a valer US$ 164. Desde o início do escândalos, os papéis já tiveram uma desvalorização de US$ 21. Na sexta-feira, fecharam cotados a US$ 185.

Somadas as perdas de segunda-feira, a desvalorização da empresa desde que o caso veio à tona no fim de semana é de quase US$ 50 bilhões.

Na segunda-feira, as ações da empresa tinham se desvalorizado em 6,72%, derrubando o valor de mercado do Facebook em US$ 36,7 bilhões. Isso fez com que a fortuna de Zuckerberg ficasse US$ 4,9 bilhões, o que o fez cair para o quinto lugar do ranking de bilionários da Bloomberg.

A queda de terça-feira levou embora outros US$ 12,91 bilhões, em um total de US$ 49,61 bilhões em perdas nos dois pregões.