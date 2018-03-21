Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Após perder quase R$ 50 bilhões, ações do Facebook voltam a cair
Escândalo

Após perder quase R$ 50 bilhões, ações do Facebook voltam a cair

Papéis são negociados a US$ 164, US$ 21 a menos do que antes do escândalo

Publicado em 21 de Março de 2018 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 14:44
Mercado financeiro Crédito: Pixabay
O escândalo de dados do Facebook fez com que as ações da companhia voltassem a cair nesta quarta-feira, recuando 2,41%. Com isso, as ações da empresa, que ontem fecharam cotadas a US$ 165, passam a valer US$ 164. Desde o início do escândalos, os papéis já tiveram uma desvalorização de US$ 21. Na sexta-feira, fecharam cotados a US$ 185.
Somadas as perdas de segunda-feira, a desvalorização da empresa desde que o caso veio à tona no fim de semana é de quase US$ 50 bilhões.
Na segunda-feira, as ações da empresa tinham se desvalorizado em 6,72%, derrubando o valor de mercado do Facebook em US$ 36,7 bilhões. Isso fez com que a fortuna de Zuckerberg ficasse US$ 4,9 bilhões, o que o fez cair para o quinto lugar do ranking de bilionários da Bloomberg.
A queda de terça-feira levou embora outros US$ 12,91 bilhões, em um total de US$ 49,61 bilhões em perdas nos dois pregões.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados