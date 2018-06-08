Após pedido de FH, empresas usadas por Odebrecht fazem doações a tucano

Fernando Henrique Cardoso Crédito: reprodução

Duas empresas ligadas ao Grupo Petrópolis, usadas pela Odebrecht para pagamentos ilegais de caixa 2 a políticos e investigada pela Lava-Jato, fizeram, em 2010, doações ao candidato ao Senado tucano pelo Mato Grosso Antero Paes de Barros Neto. Esses recursos foram supostamente o resultado de um pedido do ex-presidente Fernando Henrique a Marcelo Odebrecht. As informações foram obtidas por meio de um cruzamento dos dados da planilha paralela da Odebrecht, apreendida na 23ª fase da Lava-Jato, e a prestação de contas do candidato tucano. A doação foi legal.

Nesta semana, e-mails encontrados pela Polícia Federal em um dos notebooks de Marcelo Odebrecht apontam uma troca de mensagens entre ele e FH. O tucano pede para que a Odebrecht contribua para a campanha de Paes de Barros.

Fernando Henrique disse ontem que os e-mails selecionados pela defesa do ex-presidente Lula revelam apenas solicitações regulares de doação a candidatos, quando a legislação assim o permitia, inclusive com a indicação da conta oficial da campanha. FH acrescentou: Posso ter pedido, mas era legal. Não sei se deram e não foi a troco de decisões minhas, pois na época eu estava fora dos governos, da República e do estado.

Segundo a delação premiada de ex-executivos da Odebrecht, a cervejaria era usada pela Odebrecht para terceirizar parte dos pagamentos para atender a políticos.

Na planilha da Odebrecht, a citação ao candidato ao Senado por Mato Grosso relata pagamento de R$ 100 mil em 29 de setembro de 2010 para a sua campanha  sete dias após e-mail de FH cobrando de Marcelo Odebrecht a doação para os candidatos Antero e também Flexa Ribeiro.

Antero Paes de Barros nega irregularidades: