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Recursos

Após pedido de FH, empresas usadas por Odebrecht fazem doações a tucano

Distribuidoras do Grupo Petrópolis repassaram recursos conforme pedido do ex-presidente a Marcelo Odebrecht

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 10:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 10:41
Fernando Henrique Cardoso Crédito: reprodução
Duas empresas ligadas ao Grupo Petrópolis, usadas pela Odebrecht para pagamentos ilegais de caixa 2 a políticos e investigada pela Lava-Jato, fizeram, em 2010, doações ao candidato ao Senado tucano pelo Mato Grosso Antero Paes de Barros Neto. Esses recursos foram supostamente o resultado de um pedido do ex-presidente Fernando Henrique a Marcelo Odebrecht. As informações foram obtidas por meio de um cruzamento dos dados da planilha paralela da Odebrecht, apreendida na 23ª fase da Lava-Jato, e a prestação de contas do candidato tucano. A doação foi legal.
Nesta semana, e-mails encontrados pela Polícia Federal em um dos notebooks de Marcelo Odebrecht apontam uma troca de mensagens entre ele e FH. O tucano pede para que a Odebrecht contribua para a campanha de Paes de Barros.
Fernando Henrique disse ontem que os e-mails selecionados pela defesa do ex-presidente Lula revelam apenas solicitações regulares de doação a candidatos, quando a legislação assim o permitia, inclusive com a indicação da conta oficial da campanha. FH acrescentou: Posso ter pedido, mas era legal. Não sei se deram e não foi a troco de decisões minhas, pois na época eu estava fora dos governos, da República e do estado.
Segundo a delação premiada de ex-executivos da Odebrecht, a cervejaria era usada pela Odebrecht para terceirizar parte dos pagamentos para atender a políticos.
Na planilha da Odebrecht, a citação ao candidato ao Senado por Mato Grosso relata pagamento de R$ 100 mil em 29 de setembro de 2010 para a sua campanha  sete dias após e-mail de FH cobrando de Marcelo Odebrecht a doação para os candidatos Antero e também Flexa Ribeiro.
Antero Paes de Barros nega irregularidades:
 Eu não tive em momento nenhum contato com ninguém da Odebrecht. O presidente Fernando Henrique cita a conta de campanha. As doações que eu recebi foram todas elas declaradas. E é normal eu receber doações do diretório do partido.

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