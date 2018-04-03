Após Operação Skala, governo tenta acelerar agenda econômica

Após a Operação Skala, da Polícia Federal, que prendeu amigos do presidente Michel Temer, a equipe econômica se movimentou nos bastidores para tentar destravar projetos de interesse do governo que estão parados no Congresso Nacional. Técnicos se reuniram, na segunda-feira, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e já acertaram parte do andamento das propostas. O projeto de lei que cria o cadastro positivo, por exemplo, deve ser colocado em votação nesta terça-feira.

Se aprovado o texto, todo brasileiro será inscrito numa lista que terá a nota de crédito de cada um. Ela levará em conta informações até das contas de luz e água para saber se a pessoa é um bom pagador. A medida é considerada fundamental para a redução dos juros ao consumidor. A queda das taxas faz parte da agenda prioritária do Banco Central.

Pré-candidato à presidência da República, Rodrigo Maia tomou o tema para si. Um apoio de peso para a equipe econômica, que corre para aprovar a agenda antes que os parlamentares embarquem de vez nas campanhas políticas deste ano. Aproveita também o momento em que o presidente da Câmara ganhou mais força no campo político.

Diferentemente do passado, quando a relação entre Maia e o governo esteve estremecida, o diálogo agora melhorou. Afinal, o presidente Michel Temer voltou às mãos do deputado fluminense, que pode dar andamento a uma nova denúncia contra ele.

Com a virada no campo político, Maia ainda ganha força na disputa em relação ao projeto de autonomia do Banco Central. Ele e o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), têm visões diferentes sobre a missão da autoridade monetária. Enquanto Jucá se uniu à Casa Civil para construir um novo projeto de lei sobre o tema em que a autarquia teria meta de controle da inflação e promoção do crescimento, os técnicos do BC arquitetam com Maia um projeto sem isso.

A ideia da autoridade monetária é usar um projeto de lei do governo Fernando Henrique Cardoso, que mantém a urgência desde aquela época, mas nunca foi aprovado. Enquanto não decide a tramitação do projeto da autonomia, Maia e a equipe técnica querem ainda colocar para votar outros temas de interesse do BC e do Ministério da Fazenda como a lei que muda a relação entre a autoridade monetária e o Tesouro Nacional, a criação da duplicata eletrônica, o depósito voluntário no BC e a lei do distrato.