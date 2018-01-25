Após oito meses em queda, com julgamento de Lula, dólar abre em alta

Notas em dólares, moeda americana Crédito: Pixabay

Após fechar com a maior queda em oito meses diante do resultado do julgamento do ex-presidente Lula nesta quarta-feira, o dólar abriu o dia em alta. A moeda americana avançava 1,17% por volta de 9h30, aos R$ 3,197.

Ontem, os investidores operaram atentos ao tribunal de Porto Alegre e também foram ajudados por uma conjuntura exterior benigna com mercados emergentes. O mercado financeiro apostava na condenação de Lula, o que pode levar à sua inelegibilidade. Bancos e corretoras veem com maus olhos eventual eleição de Lula porque acreditam que isso levaria a mudanças na agenda econômica do governo.