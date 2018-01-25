Após oito meses em queda, com julgamento de Lula, dólar abre em alta

Após fechar com a maior queda em oito meses diante do resultado do julgamento do ex-presidente Lula nesta quarta-feira, o dólar abriu o dia em alta. A moeda americana avançava 1,17% por volta de 9h30, aos R$ 3,197.
Ontem, os investidores operaram atentos ao tribunal de Porto Alegre e também foram ajudados por uma conjuntura exterior benigna com mercados emergentes. O mercado financeiro apostava na condenação de Lula, o que pode levar à sua inelegibilidade. Bancos e corretoras veem com maus olhos eventual eleição de Lula porque acreditam que isso levaria a mudanças na agenda econômica do governo.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) condenou por unanimidade o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro. Os desembargadores João Pedro Gebran Neto, relator do processo; Leandro Paulsen, revisor; e Victor Luiz dos Santos Laus mantiveram a condenação em primeira instância, proferida pelo juiz Sergio Moro, mas decidiram aumentar a pena para 12 anos e 1 mês em regime fechado. Também foram condenados o empreiteiro Léo Pinheiro e o ex-executivo da OAS Agenor Franklin.v