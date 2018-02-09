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Cotação

Após novo tombo em Wall Street, dólar abre em alta no Brasil

Moeda americana é negociada a R$ 3,285
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 13:00

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 13:00

dolar Crédito: Reprodução
Após o segundo tombo em Wall Street na mesma semana  a Bolsa de Nova York caiu 4% nesta quinta-feira , o dólar abriu em leve desvalorização nesta sexta-feira. A moeda americana subia 0,12% por volta das 9h30, a R$ 3,285.

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