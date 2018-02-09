Após novo tombo em Wall Street, dólar abre em alta no Brasil

Após o segundo tombo em Wall Street na mesma semana a Bolsa de Nova York caiu 4% nesta quinta-feira , o dólar abriu em leve desvalorização nesta sexta-feira. A moeda americana subia 0,12% por volta das 9h30, a R$ 3,285.
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