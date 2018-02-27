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Operação em alta

Após nove altas seguidas, Ibovespa recua 0,60%

Índice se mantém acima dos 87 mil pontos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 18:16

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 18:16

Dólar sobe 0,40% ante o real, cotado a R$ 3,243 Crédito: Reprodução/Pixabay
Após uma sequência de nove altas consecutivas e de renovar o recorde, a Bolsa brasileira inicia um processo de realização de lucros. O Ibovespa, principal índice do mercado local, recua 0,60%, aos 87.124 pontos. Ontem, fechou a 87.652 pontos, recorde histórico. Já o dólar comercial segue o movimento externo da moeda americana e sobe 0,40% ante o real, cotado a R$ 3,243.
Os investidores repercutem o depoimento do novo presidente do Federal Reserve (Fed, o bc americano), Jerome Powell, ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes. O dirigente afirmou que a inflação aos poucos irá atingir a meta. "Mais altas graduais na taxa de juros serão o melhor jeito de atingirmos ambos os nossos objetivos", disse ele.
Na avaliação de Rogério Freitas, diretor da Florença Investimentos, o temor de que o Fed sinalize uma alta de juros mais rápida serviu como motivo para deflagrar um movimento de ajuste, com os investidores vendendo papéis e embolsando os ganhos dos últimos pregões.
"O mercado reagiu após Powell falar que a economia está mais forte do que o imagino no final do ano passado. Isso pode fazer com que o Fed sinalize uma alta de juro mais rápida. Por outro lado, reforçou o gradualismo nesse movimento", avaliou Freitas.
No exterior, a divisa opera com ganhos. O dollar index, que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, tem alta de 0,59%.
Internamente, a principal notícia foi a divulgação da nota de crédito do Banco Central (BC). O estoque das operações de empréstimos recuou 0,8% em janeiro ante dezembro. Em 12 meses, o saldo teve queda de 0,3%.
Os bancos, que possuem o maior peso na composição do Ibovespa, opera em queda. As preferenciais (PNs, sem direito a voto) do Itaú Unibanco e do Bradesco caem, respectivamente, 0,73% e 0,51%. No caso do Banco do Brasil, a queda é de 0,34%.
Ainda entre os papéis mais negociados, as preferenciais da Petrobras têm leve alta de 0,09%, cotadas a R$ 21,54, e as ordinárias (ONs, com direito a voto) avançam 0,56%, a R$ 23,31. No caso da Vale, a queda é de 1,01%.
A alta é liderada pelo movimento das ações do Pão de Açúcar, que sobem 2,91%. Já as preferenciais da Eletrobras avançam 2,66%. m alta relevante, de 2,70%. Entre as quedas, a maior dos papéis do Ibovespa ocorre na Estácio, com tombo de 3,66%. No mercado americano, o Dow Jones recua 0,41% e o S&P 500, 0,63%.

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