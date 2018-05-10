Após leve queda em março, gasolina volta a subir em abril

O preço da gasolina voltou a subir em abril, com alta de 0,26%, Crédito: Arquivo / A Gazeta

O preço da gasolina voltou a subir em abril, com alta de 0,26%, após leve recuo em março, de 0,19%, segundo a inflação divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Enquanto isso, o etanol recuou 2,73% em abril, depois de um aumento de 0,59% em março. Nesta quinta-feira, o IBGE divulgou que a inflação de abril ficou em 0,22% em abril.

A alta nos preços internacionais de petróleo têm pressionado o valor pago no Brasil, já que desde o ano passado a política de reajustes da Petrobras para combustíveis prevê o repasse das variações registradas no mercado externo.

GASOLINA SUBIU QUASE 18% EM UM ANO

Em um ano - nos doze meses acumulados até abril -, a gasolina subiu quase 18% (17,95%), enquanto a inflação geral teve alta de 2,76% no mesmo período. Já o álcool avançou 12,91%.