Após imagem arranhada nos EUA em 2017, United Airlines aposta no Brasil

Avião da Azul Crédito: Divulgação/Azul

Após ter tido a imagem da companhia nocauteada em 2017  quando um passageiro acabou ferido ao ser retirado à força de um voo para dar lugar a um membro da tripulação, resultando numa perda imediata de centenas de milhões de dólares em valor de mercado  a United Airlines retoma crescimento global e aposta no mercado brasileiro. A empresa aérea americana planeja seguir aumentando sua fatia na Azul Linhas Aéreas e avalia iniciar uma rota entre o Brasil e a Costa Oeste dos Estados Unidos, afirma Oscar Munoz, diretor-executivo da estrangeira.

 O Brasil é um mercado importante para a United. Faremos com a Azul como fazemos com todas as nossas parcerias, que começam pequenas e vão sendo ampliadas. Também estamos iniciando conversas com autoridades do Brasil para voar entre o país e Los Angeles ou São Francisco, na Califórnia, o que não deve acontecer antes de ao menos dois anos. Faremos o mesmo na Argentina  contou o executivo ao GLOBO, no voo inaugural do novo Boeing 777-300ER da companhia, que partiu de Seattle com destino a Houston na última quinta-feira.

Munoz e a própria United foram alvo de duras críticas depois que, em abril do ano passado, um passageiro da companhia foi retirado à força por um agente de segurança do voo 3411, de Chicago para Louisville, num ato exibido à exaustão nas redes sociais em vídeos feitos por outros passageiros. Posteriormente, o passageiro fechou um acordo para receber uma indenização da companhia, cujo valor não foi divulgado.

O incidente representou uma forte turbulência para a companhia e para o executivo. Ainda em abril de 2017, Munoz teve uma promoção cancelada, e a empresa anunciou aumento para até US$ 10 mil no valor que um funcionário de aeroporto pode pagar a um passageiro retirado de um voo com overbooking, quando são vendidos mais passagens do que o número de assentos do avião.

 Aprendemos muito com as más experiências do ano passado. Transportamos milhões de passageiros todo ano, mas não adianta que a viagem da maioria deles transcorra sem problema porque um único incidente pode impactar a identidade da companhia. Cada vez mais, focamos no cliente como centro da operação e na qualidade dos serviços  garante Munoz, que no mês passado desistiu de receber o bônus a que tinha direito em 2017, derrubando o valor de sua remuneração de US$ 18,72 milhões, em 2016, para US$ 9,56 milhões.

Este ano, porém, a United parece retomar o equilíbrio. No primeiro trimestre, a companhia registrou lucro de US$ 147 milhões, um aumento de 48,5% na comparação com janeiro a março de 2017, quando  pouco antes do episódio no voo 3411  o resultado havia sido um tombo de quase 70% no lucro frente a 12 meses antes.

 O resultado veio com a implementação do nosso plano de expansão em 2017. A United passou um tempo encolhendo e perdendo espaço. E decidimos mudar isso, gerar dividendos e crescer. O primeiro trimestre provou que a estratégia está correta: foco em crescimento, qualidade de serviço e eficiência. Anunciamos estimativa de crescer entre 4% e 6% ao ano em 2018 e em 2019  contou Munoz, no corredor do novo avião da United, avental de comissário de bordo amarrado à cintura, após servir, ao lado de outros executivos da empresa, almoço a 160 funcionários de diversos países da América Latina convidados para o primeiro voo do avião.

Com o novo avião, a United totaliza uma frota de 745  serão 768 até o fim do ano  e aposta com força em sua nova classe executiva, a Polaris. Ela já está em 25 aeronaves. Deste mês até 2020, virá mais uma centena, entre novas e reformadas.

O lucro de janeiro a março coloca a United de volta ao caminho do crescimento, de onde parecia estar se desviando desde a fusão com a Continental, concluída em 2012.

O próprio Munoz é visto pelos funcionários como exemplo de compromisso. Em outubro de 2015, pouco mais de um mês depois de assumir o cargo, ele sofreu um enfarte e, na sequência, precisou passar por um transplante de coração. Voltou ao trabalho dois meses após a cirurgia, com seis meses de afastamento no total.

Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre no radar

No Brasil, a United anunciou no fim de abril o aumento de sua participação na Azul de 3,7% para 8%, como resultado de uma transação privada de ações preferenciais com a chinesa Haian Airlines, do grupo HNA.

 A aliança com a Azul é uma das pontes para garantir a expansão de nossas operações no Brasil e também na América do Sul. Temos voos do Brasil para quatro dos sete hubs (centros de distribuição de voos) que mantemos nos EUA. Um ideal seria chegar a ter ligações para todos eles  diz Alex Savic, diretor da United para América Latina e Caribe.

Atualmente, a companhia tem cinco voos diários partindo do Brasil, sendo quatro deles de São Paulo, para Newark (Nova York), Washington, Houston e Chicago, e um do Rio de Janeiro, para Houston. O foco, a partir daqui, é planejar a expansão das operações, que pode vir do aumento da capacidade nas rotas já ofertadas ou de um maior número de cidades atendidas diretamente pela United no Brasil, diz o executivo. Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre estão entre as que despertam a atenção da companhia americana.

Os olhos abertos para o Brasil, continua Savic, se justificam principalmente pela força do país como destino internacional de negócios. No período de recessão, a empresa não fez ajustes na malha de voos que opera para o Brasil. Com o início da retomada da economia, a expectativa é de crescimento:

 O Brasil é um mercado chave no mundo, um forte destino de negócios. Já vemos recuperação no setor de óleo e gás e atividade forte no segmento de TI. Temos voos do Brasil para quatro dos sete hubs da United nos EUA. O ideal seria ter ligações para todos eles  explicou Savic.

Na crise, lembra o diretor, a demanda nas linhas Brasil-EUA foi impactada de duas formas. De um lado, os brasileiros deixaram de viajar para não queimar recursos; de outro, a epidemia de Zyka afugentou estrangeiros que planejavam visitar o Brasil.

A expansão no país  segundo maior mercado da United na América Latina, depois do México  depende também da entrada em vigor do acordo de céus abertos entre Brasil e EUA. Aprovado pelo Senado em março, o projeto depende apenas da promulgação. Quando em vigor, ele vai retirar o limite de voos operados entre os dois destinos. A oferta ficará a cargo de cada companhia, conforme a capacidade dos aeroportos.