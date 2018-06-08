Após greve, inflação acelera para 0,40% em maio

Inflação Crédito: Reprodução/Pixabay

Com impacto da alta do preço da gasolina após a greve dos caminhoneiros, a inflação de maio a acelerar para 0,40%, em relação ao mês anterior. O resultado veio acima do esperado pelos analistas, que era 0,29%. Em abril, havia ficado em 0,22% e em maio do ano passado em 0,31%, nessa mesma comparação. Em 12 meses, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 2,86%. No ano, a alta chegou a 1,33%, menor taxa para o período desde o Plano Real. As previsões dos analistas ouvidos pela Bloomberg apontavam que os índices ficariam em 0,29% e 2,74%, respectivamente. Os dados foram divulgados pelo IBGE na manhã desta sexta-feira.

O maior impacto no índice foi a gasolina, de 0,15 ponto percentual dos 0,40% do índice de maio. Esse combustível teve alta de 3,34% em relação a abril. Em relação aos preços da habitação, alta de (0,83%) e alimentação (0,32%), que foram os dois grupos que mais contribuíram para que o índice acelerasse em maio, os destaques foram a alta de 3,53% da energia elétrica e nos alimentos a cebola subiu 32,36%.