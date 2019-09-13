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Imposto nos moldes

Após demissão, Cintra volta a defender CPMF no Twitter

Cintra foi demitido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, após ordem do presidente Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2019 às 05:24

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 05:24

Economista e secretário especial de Receita Federal, Marcos Cintra Crédito: Divulgação
Um dia após ter sido exonerado do cargo de secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra usou sua conta pessoal no Twitter para reforçar sua defesa à implementação de um imposto nos moldes da antiga CPMF no sistema tributário brasileiro.
Cintra foi demitido na quarta-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, após ordem do presidente Jair Bolsonaro, em meio à demora na formatação final da reforma tributária e críticas sobre a criação de uma nova CPMF.
Na rede social, Cintra respondeu a uma publicação que afirmava que apenas cinco países no mundo possuem impostos como a CPMF: Venezuela, Argentina, República Dominicana, Peru e Sri Lanka.
"A Hungria teve autorização do BCE e introduziu o imposto em 2014. Na Argentina, é usado há 20 anos com alíquota de 1,2% com excelentes resultados", disse Cintra na rede social, que complementou o comentário afirmando que países com tradição tributária consolidada não precisam de CPMF.
Além das críticas pela recriação do tributo, Cintra também sofria um desgaste desde o mês passado, quando os integrantes da alta administração da Receita ameaçaram deixar os cargos após Bolsonaro pedir mudanças na delegacia do Rio de Janeiro e atacar os fiscais pelo que chamou de "devassa" fiscal de familiares. Na época, ficou claro para o ministro que Cintra não tinha o comando de fato do órgão, um dos mais importantes na estrutura do governo.
Com a saída de Cintra, Guedes vai promover ampla reestruturação no Fisco.

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