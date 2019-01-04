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Fusão

Após declarações de Bolsonaro, ações da Embraer têm forte queda

Presidente lançou dúvidas sobre fusão da brasileira com a Boeing; papeis da Embraer lideram as baixas na Bolsa nesta sexta-feira

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 20:57

Publicado em 

04 jan 2019 às 20:57
AGU recorre contra suspensão das negociações entre Embraer e Boeing Crédito: Antônio Milena/ Agência Brasil
O presidente da República, Jair Bolsonaro, manifestou nesta sexta-feira (4), preocupação com a última proposta de fusão entre a Embraer e a Boeing. Ele disse que, de acordo com a última versão do contrato, informações tecnológicas podem ser repassadas à empresa de aviação norte-americana. Bolsonaro não detalhou que tipo de dados poderiam ser acessados, mas falou em proteção do patrimônio nacional.
Após as declarações do presidente, as ações da Embraer lideravam entre as baixas da Bolsa nesta tarde, com retração de 4,34%, no mesmo instante em que o Ibovespa registrava leve alta.
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"Seria muito boa essa fusão, mas não podemos... Como está na última proposta, daqui a cinco anos tudo pode ser repassado para o outro lado. A preocupação nossa é essa. É um patrimônio nosso, sabemos da necessidade dessa fusão, até para que ela (Embraer) consiga competitividade e não venha a se perder com o tempo", afirmou o presidente após cerimônia no comando da Aeronáutica, na Base Aérea de Brasília.
PODER DE VETO
A cautela do mercado vem do poder que o governo tem de vetar a venda da companhia, já que possuiu a chamada "golden share". Ou seja, a fusão das duas empresas depende do aval do governo.
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As fabricantes anunciaram em dezembro os termos finais do acordo. De acordo com a parceria proposta, a Boeing deterá 80% de participação na joint venture que englobará o braço de aviação comercial da Embraer, avaliado em US$ 5,26 bilhões. Além disso, a dupla também chegou a um acordo para a segunda joint venture, voltada à promoção e desenvolvimento de novos mercados para o jato multimissão KC-390: a Embraer deterá participação majoritária, de 51%, e a Boeing fica com os 49% restantes.
Antes do anúncio do acordo, Bolsonaro, já eleito, havia afirmado que daria aval à operação.

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