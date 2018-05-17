Após decisão do Copom, dólar abre em queda de 0,70%

No dia seguinte à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que manteve a taxa de juros a 6,5% ao ano, e em meio ao novo recorde no preço do barril do petróleo, o dólar abriu a manhã desta quinta-feira com queda de 0,70% ante o real, cotado a R$ 3,651.
Na véspera, a divisa americana manteve a escalada e fechou o dia a R$ 3,677. Analistas indicavam que a manutenção do movimento de valorização se deu, principalmente, pelos bons resultados da produção industrial dos EUA, cujo resultado veio acima do previsto pelo mercado.